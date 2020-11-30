Вакансии для жителей Бердска.
Новосибирская птицефабрика приглашает на работу:
Официальное трудоустройство, своевременная заработная плата, полный социальный пакет, иногородним предоставляется общежитие.
Новосибирская птицефабрика
ВНИМАНИЕ! ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
-водитель ( кат.С,D,E) график сменный, з/п 25 000-40 000руб.
-тракторист, график сменный, з/п 30500руб.
-водитель погрузчика, 5/2, 35000руб.
-мастер колбасного цеха, график 5/2, з/п 23000руб.
-мастер КИПиА, 5/2 , 18000руб.
-ветеринарный врач, график 5/2, з/п от 30000руб.
-повар, график с 07.00 от 16.00), з/п 23000руб.
-оператор 1С, сменный, з/п 25300руб.
-логист, сменный,з/п 22200руб.
-машинист по остуживанию установки «Аист-2», 5/2 (с 07.00 до 16.00)Ю 25000руб.
-прессовщик-формовщик, график 5/2, з/п 31000руб.
-укладчик-упаковщик, сменный, з/п 31000руб.
-рабочие на производство, график 2/2, з/п 30-32000руб.
-рабочие (участок уборки, мойки и дезинфекции), график 2/2 (с 20.00 до 08.00), з/п 26500руб.
-оператор птицефабрик и механизированнных ферм, график 5/2 скользящий, з/п от 20000-25000руб.
-птицевод, график скользящий 5/2, з/п 19000руб.
-санитар ветеринарный, график сменный,18800руб.
-электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 5/2, 26 000руб.
-слесарь КИПиА, график 5/2, з/п от 21 400-34 000руб.
-слесарь-ремонтник, график 5/2, з/п 22 000 — 23 000руб.
-продавец, график 7/7 с 08.00 до 20.00, з/п 20 000-22 000руб
-автомойщик, 5/2, 19500руб.
-комплектовщик, сменный, 24000руб.
-кладовщик, 5/2? з/п 22700руб.
Новосибирская область, Искитимский район, ст. Евсино, АО «Новосибирская птицефабрика», дополнительная информация по телефонам:
8-983-120-90-80, 8(383) 239-20-10
Служебный транспорт: Искитим, Улыбино, Легостаево, Гусельниково, Линево, Черепаново, Таскаево, Листвянка, Ургун, Лебедевка.
ОТКРЫВАЕМ ТРАНСПОРТНУЮ ДОСТАВКУ из БЕРДСКА.
Официальное трудоустройство, своевременная заработная плата, полный социальный пакет, иногородним предоставляется общежитие.