Копилка опустела: Помогите деньгами голодным и бедным горожанам, благотворители Бердска. Волонтер Вадим Назимов развезет сухпайки

На 24 ноября в фонде "корона не пройдёт" осталось 7 000 рублей. Из них 5 600 рублей Вадим Назимов потратит на продуктовые наборы 5 семьям. Средняя цена сухпайка - около 1100 рублей, а цены на питание очень возросли.

Вадим Назимов покупает и развозит продуктовые наборы тем бердчанам, кому очень тяжко

Продолжает оказывать помощь обедневшим из-за COVID-19 волонтер Вадим Назимов. Уже в ближайшие дни 5 продуктовых наборов он передаст нуждающимся. И все это благодаря вам, дорогие читатели «Курьер. Среда. Бердск».

Но денег в копилке в фонде «Корона не пройдет» на 24 ноября осталось 1400 рублей. Напомним, главный редактор «Курьер. Среда. Бердск» Галина Коморникова и волонтер Вадим Назимов приглашали бердчан помочь тем, у кого нет денег на еду и лекарства в сложные времена самоизоляции. Вадим доставляет еду и бытовые принадлежности для матерей-одиночек, инвалидов и пенсионеров в Бердске. Был создан «фонд» «Корона не пройдет», жители присылали деньги в помощь нуждающимся.

- Стоимость одного продуктового набора составляет примерно 1100 рублей. К сожалению, за 2 месяца цены на продукты увеличились в значительной степени. У нас остались заказы с сентября - это 4 нуждающихся, и 1 человек по линии соцзащиты, - рассказал Владимир Назимов.

Уже в ближайшие дни продуктовые наборы появятся на столах тех горожан, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

24-27 ноября день пришли - и эти 1500 мы отправили Вадиму Назимову.

500 рублей пришли от Марины Ильиничны - Спасибо!

1000 рублей от Булата Собировича - Спасибо!

Приглашаем вас помочь тем, кто оказался сегодня в сложной ситуации.

Вадим зарегистрирован на сайте DOBRO.RU (Vadim Nazimov), его знают многие жители города. Он начал помогать людям с объявлением самоизоляции от коронавируса - с начала апреля. В основном привозит покупки тем людям, которые находятся на карантине после приезда из-за рубежа и столицы, также пожилым людям и одиноким матерям с детьми. Когда Вадим стал помогать людям, к нему стали обращаться с просьбами купить продукты и лекарства за его счет. Люди находились в сложном положении.

В ответ на рассказ Вадима Назимова о том, что некоторые горожане в очень бедственном положении, главный редактор "Курьер. Среда. Бердск" Галина Коморникова предложила объявить совместный сбор под свою ответственность и ответственность Вадима Назимова. За перечисления средств и все покупки на эти деньги предоставляется отчет и благодарность.

Обращение Галины Коморниковой:



- Дорогие читатели! Мы все вместе оказались в очень сложной финансовой ситуации. Чрезвычайно непростой эмоциональной атмосфере: мы все пребываем в неизвестности. А на фоне новостей о тысячах умерших от коронавируса может охватить реальная паника и депрессия. Но мы ведь люди, люди мыслящие, люди, которые осознают, что эта чума пройдет. А в беду важна рука помощи. Всегда есть те, кому хуже. Мое убеждение, которое никто никогда не сломит, что доброе делается не за будущее спасибо, оно делается - просто потому, что делается. Я призываю вас поделится частью своей солидарности с теми, кому действительно хуже. Возможно, 500 рублей, которые вы перечислите на продуктовый набор дадут шанс жить, верить и ждать. Не важно - кому плохо - важно, как ты можешь этому человеку/семье/старику помочь. Редакция готова принимать и отдавать.

Мы договорились с Вадимом Назимовым, что деньги, которые поступят на карту, мы будем распределять - по потребности - есть заказ от нуждающихся бердчан - Вадим озвучивает сумму - и лично я перечисляю ему на карту нужную сумму. Раз в неделю мы будем делать обзор, куда истрачены деньги. Имена тех, кто отправил - я буду вписывать в этот текст.

И я обращаюсь к тем, кто может помочь - помогите. Нынешнее время сравнимо с войной. Только врага мы не видим. И пасть его жертвой может каждый. Солидарность, взаимопомощь и поддержка - это ценности, которые не горят, не взрываются, не гибнут. Именно это говорит, что даже у последней черты мы остаемся людьми.

Если у вас есть возможность перечислить 10, 20 или 100 рублей - вы можете помочь тем, что оказался сегодня в тяжелом положении. Это пожилые люди, инвалиды, одинокие мамы с детьми. С вашей помощь мы сформируем фонд помощи самым нуждающимся. Если вам сложно - позвоните Вадиму Назимову.

Спасибо! Храни вас Всевышний. И берегите себя и своих близких.

Любую доступную вам сумму вы можете перечислить на карту главного редактора. Эту карты мы открывали специально для таких ситуаций:



карточка в Сбербанке



4276 8440 1909 1537 Галина Владимировна КоморниковаНапишите, если не сложно, назначение платежа - Корона не пройдет!

Обращение Вадима Назимова с предложением оказать помощь:

Добрый день, читатели сайт «Курьер. Среда. Бердск»!

Меня зовут Вадим Назимов, в Бердске многие меня знают, я — волонтёр, зарегистрирован на сайте DOBRO.RU (Vadim Nazimov)

Оказываю помощь по доставке продуктов питания и предметов первой необходимости в Бердске людям, которые реально в этом нуждаются: пожилым, инвалидам и одиноким матерям с маленькими детьми. Если кому-нибудь из этих людей нужна моя помощь, то звоните по телефону +79138915939.

Перечень продуктов, которые нужны, можно написать в Вотсап или смс.

Доставка до квартиры или дома будет бесплатной.

С уважением, Назимов В.И.

Если вам нужна помощь: вы сидите на карантине, вам нечем кормить детей, не на что купить лекарства - позвоните и мы вам поможем!