Именины 30 ноября по церковному календарю

Мужчины
|Геннадий
|от древнегреческого имени Геннадиос, происходящее от геннадас - «благородный, высокорожденный»
|Григорий
|от древнегреческого григорео - «бодрствовать», «быть бдительным», «не спящий»
|Захар
|форма имени Захарий, Захария, происходящее от древнееврейского имени Зехарья (Зехариаху) - «Господь вспомнил» («Яхве вспомнил»), «памятный Господу», «вспомянутый Господом», «помнящий Господа»
|Иван
|от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
|Михаил
|от древнееврейского имени Михаэль - «равный, подобный Богу», «испрошенный у Бога»
|Ян
|польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»
Женщины
|Виктория
|от латинского victoria - «победа»