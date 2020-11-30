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Общество / Стиль жизни

Именины 30 ноября по церковному календарю

07:10 30.11.2020 Фото: Pixabay
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Сегодня по церковному православному календарю 30 ноября отмечается 7 именин: 6 мужских и 1 женские.

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Список именин поможет в выборе имени для мальчика или девочки, рожденных в этот день.

Мужчины

Геннадий от древнегреческого имени Геннадиос, происходящее от геннадас - «благородный, высокорожденный»
Григорий от древнегреческого григорео - «бодрствовать», «быть бдительным», «не спящий»
Захар форма имени Захарий, Захария, происходящее от древнееврейского имени Зехарья (Зехариаху) - «Господь вспомнил» («Яхве вспомнил»), «памятный Господу», «вспомянутый Господом», «помнящий Господа»
Иван от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
Михаил от древнееврейского имени Михаэль - «равный, подобный Богу», «испрошенный у Бога»
Ян польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»

Женщины

Виктория от латинского victoria - «победа»
день ангела именинники именины
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