Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 30 ноября 2020 в России и мире

• Праздник неглиже
• Всемирный день домашних животных (World Pets Day)
• День держания хвоста трубой и носа морковкой
• День памяти преподобного Никона Радонежского
• Международный день информационной безопасности (International Computer Security Day)
• День хомуса в Якутии
• День памяти всех жертв применения химического оружия (Day of Remembrance for all Victims of Chemical Warfare)
• Международный день «Города за жизнь» (Cities for Life Day)
• Киберпонедельник (Cyber Monday) - США
• День банки для консервирования (National Mason Jar Day) - США
• День святого Андрея - Шотландия
• День мусса (National Mousse Day) - США
• День радиотехнических войск - Украина
• День памяти еврейских беженцев из арабских стран - Израиль
• День независимости - Барбадос
• День независимости - Йемен
• День Андреса Бонифасио - Филиппины
• Именины у Григория, Лазаря, Никона, Михаила, Ивана, Геннадия
• Григорий Зимоуказатель (Встреча Сивера, Предзимье)
Важные даты
1609 Галилео Галилей составил первую карту лунной поверхности.
1700 состоялась Битва при Нарве между русской армией Петра I и шведской армией Карла XII.
1818 в Англии осуществлена первая в мире операция по переливанию крови от человека к человеку
1853 Синопское морское сражение во время Крымской войны, в котором русская эскадра под командованием вице-адмирала П. С. Нахимова разгромила численно превосходящую турецкую эскадру и обеспечила господство русского флота на Чёрном море.
1912 в артистическом подвале «Бродячая собака» состоялось первое публичное выступление В. В. Маяковского.
1922 образована Чеченская автономная область в составе РСФСР.
1931 в Луганске выпущен первый тяжёлый грузовой паровоз серии «Феликс Дзержинский».
1939 начало советско-финской войны. В 8 часов утра по приказу Главного Командования Красной Армии части Красной Армии перешли границу Финляндии на Карельском перешейке и в ряде других районов.
1952 открытие памятника Н. А. Римскому-Корсакову.
1954 американка Энн Элизабет Ходжес была ранена осколком метеорита Сулакога – это первый задокументированный случай ранения человека внеземным объектом.
1956 телекомпания CBS первой в мире начала использовать видеокассеты для выпуска передач в эфир
1993 президент Борис Ельцин утвердил в качестве государственного герба изображение двуглавого орла на красном фоне.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend