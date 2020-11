Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 30 ноября 2020 в России и мире

Всемирный день слонов 30 ноября

• Всемирный день слонов• День памяти преподобного Никона Радонежского• Международный день информационной безопасности (International Computer Security Day)• День хомуса в Якутии• День памяти всех жертв применения химического оружия (Day of Remembrance for all Victims of Chemical Warfare)• Международный день «Города за жизнь» (Cities for Life Day)• Киберпонедельник (Cyber Monday) - США• День банки для консервирования (National Mason Jar Day) - США• День мучеников - ОАЭ• День святого Андрея - Шотландия• День мусса (National Mousse Day) - США• День радиотехнических войск - Украина• День памяти еврейских беженцев из арабских стран - Израиль• День независимости - Барбадос• День независимости - Йемен• День Андреса Бонифасио - Филиппины• Regina Mundi Day - ЮАР• Именины у Григория, Лазаря, Никона, Михаила, Ивана, Геннадия• Григорий Зимоуказатель (Встреча Сивера, Предзимье)

Важные даты

1609 Галилео Галилей составил первую карту лунной поверхности.

1700 состоялась Битва при Нарве между русской армией Петра I и шведской армией Карла XII.

1818 в Англии осуществлена первая в мире операция по переливанию крови от человека к человеку

1853 Синопское морское сражение во время Крымской войны, в котором русская эскадра под командованием вице-адмирала П. С. Нахимова разгромила численно превосходящую турецкую эскадру и обеспечила господство русского флота на Чёрном море.



1876 Павел Николаевич Яблочков получил патент на создание трансформатора, считается датой рождения первого трансформатора.1912 в артистическом подвале «Бродячая собака» состоялось первое публичное выступление В. В. Маяковского.1922 образована Чеченская автономная область в составе РСФСР.1931 в Луганске выпущен первый тяжёлый грузовой паровоз серии «Феликс Дзержинский».1939 начало советско-финской войны. В 8 часов утра по приказу Главного Командования Красной Армии части Красной Армии перешли границу Финляндии на Карельском перешейке и в ряде других районов.1952 открытие памятника Н. А. Римскому-Корсакову.1954 американка Энн Элизабет Ходжес была ранена осколком метеорита Сулакога – это первый задокументированный случай ранения человека внеземным объектом.1956 телекомпания CBS первой в мире начала использовать видеокассеты для выпуска передач в эфир1964 СССР запустил АМС «Зонд-2» к Марсу.1993 президент Борис Ельцин утвердил в качестве государственного герба изображение двуглавого орла на красном фоне.

