Киберпонедельник - 30 ноября 2020 года: Что это за день и как можно сэкономить?

Это время онлайн-распродаж, когда интернет-магазины предлагают товары по сниженным ценам, которые вы можете приобрести, не выходя из дома.

Киберпонедельник, как и Чёрная пятница, проводится ежегодно в период подготовки к Рождественским и Новогодним праздникам

Дата события уникальна для каждого года. В 2020 году эта дата — 30 ноября.

Киберпонедельник (Cyber Monday) – это маркетинговое название понедельника, который наступает после Чёрной пятницы (дня огромных скидок и распродаж) и является её продолжением, но уже не в «живых», обычных, магазинах, а в сети Интернет. Это время онлайн-распродаж, когда интернет-магазины предлагают товары по сниженным ценам, которые вы можете приобрести, не выходя из дома.

А поскольку Киберпонедельник, как и Чёрная пятница, проводится ежегодно в период подготовки к Рождественским и Новогодним праздникам, то он является одним из самых оживленных дней торговли для интернет-магазинов, большинство их которых предлагают своим покупателям реально грандиозные скидки.

Кстати, Киберпонедельник, как и Чёрная пятница, ведёт свою историю из США. Первая такая массовая онлайн-распродажа была проведена в Америке в 2004 году, а сам термин «Cyber Monday» год спустя был предложен интернет-ресурсом Shop.org, представляющим отделение Национальной федерации розничной торговли США. Считается, что этот день был придуман специально для офисных работников. А причиной такого решения стали маркетинговые исследования нескольких лет, которые показали всплеск интернет-продаж в первый понедельник после Дня Благодарения.

Причина тому проста – в этот день американцы возвращались на работу после длительного отдыха и могли при помощи интернета совершить необходимые покупки с большими скидками в преддверии наступающих рождественских и новогодних праздников, которые не успели сделать в Чёрную пятницу. А почему с рабочего компьютера? А потому что тогда персональные компьютеры и интернет были не настолько доступны как сейчас. Очень скоро владельцы магазинов, видя такую активность покупателей, стали «заманивать» клиентов по понедельникам после Дня Благодарения очень выгодными предложениями.

С тех пор Киберпонедельник всё более набирал обороты и сегодня является одной из крупнейших в мире онлайн-распродаж и акций скидок на товары в интернете. Большинство розничных интернет-магазинов предлагают в этот день (а то и неделю) большие скидки, вплоть до 90%, и специальные предложения, чтобы заманить своих «праздничных» покупателей. Тем более что доступность и простота онлайн-покупок сегодня привлекают многих. Так, американцы, не успевшие «закупиться» в выходные после Дня Благодарения, продолжают отовариваться в интернете. Благо, что купить там со скидками можно практически любой товар – от одежды, обуви, косметики и посуды до новых моделей техники, электроники и игрушек. Кроме того, с каждым годом растет количество интернет-магазинов, предлагающих бесплатную доставку купленных у них товаров прямо до дома.

Ещё один фактор, влияющий на всё растущую популярность Киберпонедельника – стремительное распространение мобильных устройств – смартфонов и планшетных компьютеров, которые позволяют людям вообще не зависеть от рабочего компьютера и времени нахождения в офисе. Всё это позволяет делать онлайн-покупки легко и с удовольствием, без стояния в очередях и толкания в магазинах, с более широким и быстрым диапазоном поиска товаров, который физически сложно охватить в Чёрную пятницу.

Кстати, Киберпонедельник стал популярным не только в США, но и в Аргентине, Канаде, Чили, Китае, Англии, Японии, России и многих других странах. Хотя не везде он «привязан» к Чёрной пятнице и проводится в разные числа года.

В России первый «Киберпонедельник» прошел 28 января 2013 года и продолжался сутки. Организатором данной акции выступила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), а поддержали её шесть компаний: Wikimart, Enter, «Белый Ветер», «Десятое измерение», М.Видео и «Эльдорадо». По словам организаторов, для онлайн-ритейлеров этот российский Киберпонедельник прошёл вполне успешно – количество заказов возросло в четыре раза по отношению к обычному дню, оборот составил более 350 млн. рублей.

В январе 2014 года Киберпонедельник решено было повторить, в нём приняли участие уже 51 компания. С тех пор он проходит ежегодно, количество участников – интернет-магазинов растёт. Каждая компания, участвующая в Киберпонедельнике, самостоятельно определяет категории товаров, размеры скидок и порядок участия в акции. Но, по правилам организаторов, те компании, которые желают принять участие в акции, должны следовать установленным правилам и рекомендациям. Хотя, согласно данным блогеров, которые наблюдают за проведением Киберпонедельников в России, в этот день не все интернет-магазины ведут себя честно по отношению к покупателям, особенно это касается размера скидок – они весьма меньше заявленных.

Да и масштабы российского Киберпонедельника, по сравнению с западными аналогами, весьма скромные. Причин тому несколько – интернет в России даже сегодня ещё не везде доступен, в некоторые населенные пункты страны интернет-магазины не берутся совершать доставку, не все онлайн-сервисы предлагают «белую» продукцию, а потому не могут снижать и без того низкие цены на товар и т.д. Поэтому главная цель проведения данной акции в России – это стимулирование развития интернет-торговли.

Источник: calend.ru