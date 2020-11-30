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Всемирный день домашних животных отмечается 30 ноября: История и традиции важной даты

07:20 30.11.2020 Фото: pixabay.com
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Сегодняшняя дата призывает всех присоединиться к этому доброму и важному празднику, главное помнить – мы в ответе за тех, кого приручили…

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Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил - девиз Дня

Ежегодно 30 ноября во многих странах отмечается Всемирный день домашних животных (World Pets Day). Он посвящен всем одомашненным человеком животным и служит напоминанием всему человечеству об ответственности за «братьев наших меньших».

Не удивительно, что девизом этого Дня стали слова Маленького принца из произведения Антуана де Сент-Экзюпери: «Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил», которые обращены ко всем людям.

Мероприятия, посвященные Дню, весьма разнообразны и в каждой стране проходят по-своему. Где-то проводятся пикеты в защиту животных от жестокого обращения, где-то флешмобы в поддержку создания приюта или клиник для животных, где-то выставки кошек и собак и т.д. А кто-то в этот день позволяет своим домашним питомцам делать все, что было запрещено ранее (рвать обои, грызть мебель и тапки, лазать по шторам, есть со стола…), или покупает своему любимцу огромное количество вкусностей, а кто-то просто уделяет максимум внимания своему пернатому, водоплавающему или четвероногому другу.

Кстати, среди акций последних лет, которая приобретает всё большее распространение по всему миру, – акция «Колокольчик», когда в зоопарках любого города или страны в течение одной минуты дети звенят в колокольчики, привлекая тем самым внимание всех к проблемам защиты животных.

Но, как бы вы не отмечали этот день, главная цель проведения всех акций и мероприятий – актуализация внимания широкой общественности (и в первую очередь – подрастающего поколения) к проблемам домашних животных (в том числе бездомных); воспитание бережного отношения к ним (и вообще к живой природе), ответственности за их содержание и понимания того, что они – «братья наши меньшие», а не объект развлечения. Как отмечают владельцы домашних животных, найти подход к любому домашнему питомцу легко – надо просто любить его, и он ответит взаимностью.

В России День домашних животных отмечается с 2000 года по инициативе Международного фонда защиты животных. Жестокость по отношению к животным приобретает в стране ужасающие масштабы, потому что остаётся абсолютно безнаказанной в связи с пробелом в законодательстве, – в России до сих пор не принят закон о защите животных от жестокого обращения. Хотя данный законопроект находится на рассмотрении в Государственной Думе РФ ещё с 1999 года.

Несмотря на это, кошек, собак, кроликов, попугаев и другую живность россияне очень любят, и ежегодно в День домашних животных силами общественных, экологических, образовательных организаций и структур проводится множество мероприятий – круглые столы и семинары на тему заботы о домашних животных; выставки кошек, собак и других домашних питомцев, конкурсы и викторины, посвященные им; акции по сбору средств и кормов для животных, обитающих в приютах.

Сегодняшняя дата призывает всех присоединиться к этому доброму и важному празднику, главное помнить – мы в ответе за тех, кого приручили…

Напомним, что Всемирный день животных отмечается ежегодно 4 октября.

Источник: calend.ru

30 ноября 2020 World Pets Day Всемирный день домашних животных история праздник Государственная дума РФ
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