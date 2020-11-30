Сегодня, 30 ноября отмечается международный день защиты информации

1988 год год не случайно стал родоначальником праздника, именно в этот год была зафиксирована первая массовая эпидемия сетевого «червя», получившего название по имени своего создателя — Морриса.

Целью Дня является напоминание пользователям о необходимости защиты их компьютеров и всей хранимой в них информации

В 1988 году американская Ассоциация компьютерного оборудования объявила 30 ноября Международным днем защиты информации (Computer Security Day). Целью Дня, который также известен как День компьютерной безопасности, является напоминание пользователям о необходимости защиты их компьютеров и всей хранимой в них информации.

Провозглашая День, Ассоциация намеревалась напомнить всем о необходимости защиты компьютерной информации, а также обратить внимание производителей и пользователей оборудования и программных средств на проблемы безопасности.

1988 год год не случайно стал родоначальником праздника, именно в этот год была зафиксирована первая массовая эпидемия сетевого «червя», получившего название по имени своего создателя — Морриса. Именно тогда специалисты задумались о необходимости комплексного подхода к обеспечению информационной безопасности. Хотя прототип первого компьютерного вируса появился уже в 1983 году.

С тех пор в этот день по инициативе Ассоциации компьютерного оборудования проводятся международные конференции по защите информации, сопровождаемые массой интересных и полезных мероприятий.

В частности, сообщается о размере ущерба, получаемого незащищенным оборудованием. Например, ущерб от компьютерного вируса «I love you», запущенного в 2000 году, составил только в Северной Америке миллиард долларов.

Ежегодно День проводится под определенным девизом, который помещается на плакаты и другую печатную продукцию, выпускаемую к празднику. На протяжении нескольких лет основной идеей всех проводимых мероприятий стало напоминание, что каждый пользователь должен лично отвечать, обеспечивать и поддерживать защиту информационных активов и ресурсов.

В этом контексте защита информации подразумевает:

— установку антивирусных программ,

— установку межсетевых экранов (Firewall),

— использование трудно определимых паролей,

— социальную инженерию,



— физическую защиту информационных ресурсов и активов и другие меры.

Источник: calend.ru