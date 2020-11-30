30 ноября - День памяти всех жертв применения химического оружия: Значение важной даты

Главная задача ОЗХО — следить, как идет процесс уничтожения химоружия в мире, и принимать меры для того, чтобы оно более не производилось.

Делать все возможное для ликвидации запасов химического оружия

День памяти всех жертв применения химического оружия (Day of Remembrance for all Victims of Chemical Warfare) отмечается с 2006 года. Годом ранее прошла X конференция государств-участников Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении.

Делегаты приняли решение учредить новый международный день и выбрали для него дату — 29 апреля. В этот день в 1997 году Конвенция вступила в силу. Но в 2015 году на своей 20-й сессии Конференция государств — участников Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении постановила, что День памяти всех жертв применения химического оружия будет отмечаться ежегодно 30 ноября, или в первый день начала ее очередной сессии.

Впервые химическое оружие было применено в годы Первой мировой войны (1914-1918) сначала Германией, а затем и другими странами-участницами войны. В дальнейшем химическое оружие использовалось Италией против Эфиопии, Японией против Китая, США против Кореи и Вьетнама, в ходе ирано-иракского конфликта. В 1993 году в Париже полномочными представителями 130 государств мира была подписана Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении, которая вступила в силу в 1997 году.

Участники Конвенции обязались не разрабатывать, не производить, не приобретать иным образом, не накапливать или не сохранять, не передавать, не применять химическое оружие и не проводить военных приготовлений к его применению; не помогать, не поощрять или не побуждать каким-либо образом кого бы то ни было к нарушению Конвенции; не использовать химических средств борьбы с беспорядками в качестве средств ведения войны; уничтожить все запасы химического оружия и объекты по его производству не позже 10 лет после вступления Конвенции в силу. В 2006 году этот срок был продлен на 5 лет. Третья Конференция государств — участников Конвенции о запрещении химического оружия, состоявшаяся 8–19 апреля 2013 года в Гааге (Нидерланды), приняла на основе консенсуса политическую декларацию, подтверждающую «безоговорочную приверженность» государств-участников глобальному запрету химического оружия.

Участниками Конвенции являются 188 государств (на 2010 год), которые должны уничтожить все задекларированные запасы химического оружия. 98% запасов химического оружия в мире находится в руках государств – членов Конвенции. При этом ряд государств не присоединились к Конвенции, и у них нет никаких обязательств перед международным сообществом.

Отмечая этот день, государства-члены ООН чтят память жертв химического оружия, а также вновь подтверждают приверженность Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) делу ликвидации угрозы химического оружия, которая содействует тем самым достижению целей мира, безопасности и многосторонности.

Главная задача ОЗХО — следить, как идет процесс уничтожения химоружия в мире, и принимать меры для того, чтобы оно более не производилось. Кроме того, организация оказывает помощь государствам, которые подвергаются угрозе применения химического оружия, и поощряет международное сотрудничество в развитии мирной химии.

Деятельность ОЗХО активно развертывается во многих странах мира. Уже большинство государств-участников Конвенции сообщили о принятых законодательных и административных мерах в этой сфере. Между тем, работа по уничтожению химоружия продолжается.

Источник: calend.ru