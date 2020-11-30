30.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

30 ноября - День памяти всех жертв применения химического оружия: Значение важной даты

07:29 30.11.2020 Фото: pxhere.com
0

Главная задача ОЗХО — следить, как идет процесс уничтожения химоружия в мире, и принимать меры для того, чтобы оно более не производилось.

% name% title
Делать все возможное для ликвидации запасов химического оружия

День памяти всех жертв применения химического оружия (Day of Remembrance for all Victims of Chemical Warfare) отмечается с 2006 года. Годом ранее прошла X конференция государств-участников Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении.

Делегаты приняли решение учредить новый международный день и выбрали для него дату — 29 апреля. В этот день в 1997 году Конвенция вступила в силу. Но в 2015 году на своей 20-й сессии Конференция государств — участников Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении постановила, что День памяти всех жертв применения химического оружия будет отмечаться ежегодно 30 ноября, или в первый день начала ее очередной сессии.

Впервые химическое оружие было применено в годы Первой мировой войны (1914-1918) сначала Германией, а затем и другими странами-участницами войны. В дальнейшем химическое оружие использовалось Италией против Эфиопии, Японией против Китая, США против Кореи и Вьетнама, в ходе ирано-иракского конфликта. В 1993 году в Париже полномочными представителями 130 государств мира была подписана Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении, которая вступила в силу в 1997 году.

Участники Конвенции обязались не разрабатывать, не производить, не приобретать иным образом, не накапливать или не сохранять, не передавать, не применять химическое оружие и не проводить военных приготовлений к его применению; не помогать, не поощрять или не побуждать каким-либо образом кого бы то ни было к нарушению Конвенции; не использовать химических средств борьбы с беспорядками в качестве средств ведения войны; уничтожить все запасы химического оружия и объекты по его производству не позже 10 лет после вступления Конвенции в силу. В 2006 году этот срок был продлен на 5 лет. Третья Конференция государств — участников Конвенции о запрещении химического оружия, состоявшаяся 8–19 апреля 2013 года в Гааге (Нидерланды), приняла на основе консенсуса политическую декларацию, подтверждающую «безоговорочную приверженность» государств-участников глобальному запрету химического оружия.

Участниками Конвенции являются 188 государств (на 2010 год), которые должны уничтожить все задекларированные запасы химического оружия. 98% запасов химического оружия в мире находится в руках государств – членов Конвенции. При этом ряд государств не присоединились к Конвенции, и у них нет никаких обязательств перед международным сообществом.

Отмечая этот день, государства-члены ООН чтят память жертв химического оружия, а также вновь подтверждают приверженность Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) делу ликвидации угрозы химического оружия, которая содействует тем самым достижению целей мира, безопасности и многосторонности.

Главная задача ОЗХО — следить, как идет процесс уничтожения химоружия в мире, и принимать меры для того, чтобы оно более не производилось. Кроме того, организация оказывает помощь государствам, которые подвергаются угрозе применения химического оружия, и поощряет международное сотрудничество в развитии мирной химии.

Деятельность ОЗХО активно развертывается во многих странах мира. Уже большинство государств-участников Конвенции сообщили о принятых законодательных и административных мерах в этой сфере. Между тем, работа по уничтожению химоружия продолжается.

Источник: calend.ru

30 ноября 2020 Day of Remembrance for all Victims of Chemical Warfare День памяти всех жертв применения химического оружия история праздник ОЗХО ООН
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Все химическое оружие уничтожается?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Играл с собакой: нашли два перелома после падения у Байдена
09:15 30-11-2020
Играл с собакой: нашли два перелома после падения у Байдена
На детях и подростках начнет тестировать COVID-вакцину "Вектор"
09:00 30-11-2020
На детях и подростках начнет тестировать COVID-вакцину
Что нужно успеть сделать в последнее лунное затмение 30 ноября 2020 года
08:50 30-11-2020
Что нужно успеть сделать в последнее лунное затмение 30 ноября 2020 года
Новое поступление спальных гарнитуров от ДМ «Север»: изысканно и свежо
08:50 30-11-2020
Новое поступление спальных гарнитуров от ДМ «Север»: изысканно и свежо
На аукционе продаст «билет» на ежегодный осмотр «Джоконды» Лувр
08:45 30-11-2020
На аукционе продаст «билет» на ежегодный осмотр «Джоконды» Лувр
В вашем доме будет больше света и пространства после установки пластиковых окон "Профессионал"
08:30 30-11-2020
В вашем доме будет больше света и пространства после установки пластиковых окон
Сегодня, 30 ноября отмечается международный день защиты информации
08:29 30-11-2020
Сегодня, 30 ноября отмечается международный день защиты информации
Венера за 70 копеек: Сколько стоит Земля и другие планеты? Ученым удалось подсчитать
08:28 30-11-2020
Венера за 70 копеек: Сколько стоит Земля и другие планеты? Ученым удалось подсчитать
Почему категорически нельзя трогать волосы 30 ноября? Что еще нельзя делать на Григория Чудотворца в особое полнолуние
08:20 30-11-2020
Почему категорически нельзя трогать волосы 30 ноября? Что еще нельзя делать на Григория Чудотворца в особое полнолуние
Сколько потратят на Новый год и десять дней отдыха жители России, стало известно
08:15 30-11-2020
Сколько потратят на Новый год и десять дней отдыха жители России, стало известно