Классные поздравления с всемирным днем домашних животных 30 ноября 2020 года

Официально праздник пока не утвержден. Но любителей пернатых и четвероногих питомцев в России немало. Поэтому ежегодно 30 ноября проводятся многочисленные мероприятия в защиту одомашненных человеком животных.

В России праздник отмечается с 2000 года по инициативе Международного фонда защиты животных

«Не дразните собак, не гоняйте кошек» — советуют нам строки детской песенки. Но жестокое обращение с животными, к сожалению, порой приобретает ужасающие масштабы. Поэтому участники движения в защиту природы в 1931 году предложили учредить праздник, который бы сделал акцент на данной проблеме. Идея прозвучала на Международном конгрессе, проходившем в Италии. Экологические и природоохранные общества поддержали гуманный замысел. И Всемирный день домашних животных стал проводиться ежегодно 30 ноября во многих странах.

В России он отмечается с 2000 года по инициативе Международного фонда защиты животных. Официально праздник пока не утвержден. Но любителей пернатых и четвероногих питомцев в России немало. Поэтому ежегодно 30 ноября проводятся многочисленные мероприятия в защиту одомашненных человеком животных. Это выставки кошек и собак, сбор средств для строительства приютов, тематические семинары.

***

«Мы в ответе за тех, кого приручили» —

Я надеюсь, об этом вы не забыли?

Любите своих домашних питомцев,

Они — наша семья, они — солнце в оконце,

Ведь если предать сможет вас человек,

То питомец вам будет верен весь век,

Потому я прошу, не бросайте друзей,

Ведь на свете товарищей нету верней!

***

Всех любимцев наших меньших

Поздравляю с этим днем.

Пусть всегда не скучно будет

Вам с лохматиком вдвоем.

Берегите дружбу эту,

Искреннее в жизни нет.

Пусть домашние любимцы



Принесут тепло и свет.

***

Всех друзей четверолапых

Призываю вас обнять.

Пусть домашние любимцы

Не дают вам заскучать.

Пусть они вам дарят радость,

Служат верно вам всегда,



Ну а вы не предавайтеПрирученных никогда.

***

С днем веселых и милых,

Самых в мире красивых,

Замечательных ваших...

С Днем животных домашних!

Пусть вам дарят веселье,



Славное настроенье,Ну а вы им — заботу,Несмотря на породу!

***

У наших домашних животных

Свой есть всемирный праздник,

Хозяева, вы любимцев

Сегодня своих поздравьте.

Кошки, собаки и зайчики,

Морские свинки, ежи,

Волнистые попугайчики

С людьми научились жить.

Им много от нас не надо,

Достаточно, чтоб их любили,

И помнили, что мы в ответе

За тех, кого приручили.

***

Как не любить этих милых зверушек,

Которые наши дома наполняют?

Сердца они делают мягче и лучше,

И позитив бесконечный нам дарят.

Прекрасные, нежные, добрые крошки,

В них столько тепла и доверия людям,

А все, что им надо — заботы немножко,



Давайте хоть каплю душевнее будем!

***

С Днем домашних животных!

Озорных и простых,

И породистых, модных,

А еще — дворовых!

Вы зверюшек любите,

Им давайте тепло,



Свою ласку даритеВсем невзгодам назло!

***

Сегодня мы своих

Питомцев поздравляем,

Всемирный день домашних

Животных отмечаем.

Братья наши меньшие



Будут пусть здоровы,Пусть лаем и мяуканьемВстречают нас веселым.

Свистом озорным,

Голосистым пением,

Дарят пусть отличное

Они нам настроение.

Преданные, верные,



Надежные друзья,Друзей таких имеетПусть каждая семья.

***

Если в доме есть котёнок

Или маленький щенок,

То весь день заботой полон,

Ты уже не одинок.

Если есть морская свинка

Или выводок крольчат,

То друзья все без заминки

Посетить тебя хотят.

Все животные, известно,

Мир наш делают добрей,

Чтобы стала жизнь чудесней

И стократно веселей!

***

Всех лохматых, полосатых

С праздником веселым.

Угостить сегодня их

Вкусненьким изволим.

Пусть они нам радость дарят,

Пусть с любовью только ждут,

Пусть в компании любимцев



Дни безоблачно текут.

Источник: pozdravok.ru