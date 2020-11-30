Детальный гороскоп на полнолуние 30 ноября 2020 года для каждого знака зодиака

Во всех смыслах сложный день у Дев. Сегодня вас будет преследовать сомнения, и предстоит сделать тяжелый выбор.

Не повезет Стрельцам, Девам и Близнецам, а вот у Весов все хорошо

Овнам добиться желаемого успеха или цели можно, если перестать лениться. При решении профессиональных проблем стоит воспользоваться помощью компетентных лиц и родственников.

Наступающий день гарантирует Тельцам стопроцентную прибыль в финансовых делах и работе, связанной с торговлей. Сегодня решатся ранее нерешаемые проблемы, могут осуществиться задуманные ранее мечты.

У Близнецов проблематичный день. В нём будут препятствия, трудности и проблемы. Отсутствие понимания в коллективе, при общении с подчинёнными помогут сменить тактику, подскажут, что такое здравый смысл, и как им руководствоваться.

День благодарности у Раков. Постарайтесь себя вести прилично по отношению к другим. Не отказывайте в помощи (при условии, что это не касается одалживания денег). Во второй половине дня будьте внимательны с друзьями и близкими.

Львам необходима поддержка семьи. Одобрение друзей и коллег очень важны для вас на данном этапе карьеры, без их участия вы ещё долго будете пасти задних. Откажитесь от мимолётных отношений и связей это чревато проблемами со здоровьем.

Во всех смыслах сложный день у Дев. Сегодня вас будет преследовать сомнения, и предстоит сделать тяжелый выбор. Если вы занимаете руководящую должность, отложите принятие решения. Пауза, взятая вами, поможет все обдумать и расставить на свои места.

Весы с самого утра поглощены приятными хлопотами. Приложите максимум усилий, чтобы довести до конца сегодня как можно больше дел. Будьте внимательны к мелочам, потом у вас не будет времени и возможности их исправлять.

Вероятно, у Скорпионов состоится встреча, с человеком с которым вы давно не общались. Отношения с ним остались натянутые и в будущем они вряд ли улучшатся. Во время разговора проявите выдержку, ваши претензии и обиды только ослабят ваше положение.

Стрельцов ждет тупик, особенно это касается бизнеса. Первое впечатление, что выхода нет, вы попали в ловушку. Но не спешите принимать решение, возьмите небольшую паузу. Сейчас лучше всего уделить время семье, займитесь обустройством своего дома.

Уровень жизненной энергии Козерогов упал до критического. Хроническая усталость и болезни могут усугубить сложившуюся ситуацию. На работе избегайте конфликтных ситуаций и переутомления. Передайте свои полномочия кому-то из коллег.

Новые контакты неожиданно окажутся очень полезны для Водолеев. На работе проявите инициативу, все что касается ведение документации получается у вас лучше всего, звезды рекомендует остаться на том месте где вы сейчас работаете, и до конца года не поднимать эту тему.

Недавние события у Рыб отрицательно повлияют на текущую ситуацию. Нерешенные ситуации прошлого, осложняются обидами и взаимными упреками. Во время разговора обдумывайте каждое слово, не допускайте колких выражений или какой-то неясности.

Источник: izvmor.ru