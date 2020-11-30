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Почему категорически нельзя трогать волосы 30 ноября? Что еще нельзя делать на Григория Чудотворца в особое полнолуние

08:20 30.11.2020 Фото: pixabay.com
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В этот день нельзя ссориться ни с кем. Считалось, что ссора перед зимой заморозит отношения между поругавшимися в этот день людьми навсегда.

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В этот день нельзя отправляться в дорогу

Каждый день в календаре сам по себе особенный. Но некоторые являются знаковыми, потому что на них приходятся особые события. Один из таких дней – это 30 ноября. Во-первых, по христианскому календарю это день памяти Григория Чудотворца, который весьма почитаем церковью, а в народе его еще называют Григорий Зимоуказатель или Сивер. Последнее народное название означает, что 30 ноября обычно дует холодный северный ветер. Во-вторых, на этот день приходится славянский языческий праздник Калита. Этот праздник считался днем укрепления семейных уз.

В этот день нельзя ссориться ни с кем. Считалось, что ссора перед зимой заморозит отношения между поругавшимися в этот день людьми навсегда. Но и христианские традиции требуют в этот день воздержаться от конфликтов. Григорий Чудотворец весьма почитаем и традиции гласят, что в такой праздник ссора может омрачить праздничную атмосферу.

Также нельзя отправляться в дорогу. Эта примета опять связана с последним днем осени. Лучше собираться в путь не на стыке сезонов. В этот день нельзя стричься. Считается, что если на 30 ноября укоротишь волосы, тем самым укоротишь свою судьбу.

Нельзя хвастаться. Перед лицом святого не нужно показывать свое превосходство перед другими.

Источник: izvmor.ru

30 ноября 2020 Григорий Зимоуказатель запреты дня
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