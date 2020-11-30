Подробный гороскоп на первую неделю декабря 2020 года: На этой неделе ожидается один очень опасный день

Неделя будет напряженной. Тем, у кого нет глобальных целей, астрологи советуют заняться поисками своего предназначения.

Следуйте за звездами, чтобы не попасть впросак

Гороскопы — лучшие помощники для тех, кто любит заранее планировать дела и проявлять осторожность. Астрологи дали свой прогноз на конец осени и первые дни декабря. Следуйте за звездами, чтобы не попасть впросак.

На этой неделе ожидается один очень опасный день, в который всем придется смотреть в оба. Речь идет о 30 ноября — дне затмения Луны. Остальные дни станут довольно благоприятными. На всякий случай стоит воспользоваться эффективными способами привлечения удачи, ведь мало ее не бывает, особенно в начале декабря, финального месяца года.

Овен

Первый день недели лучше посвятить духовным практикам, отдыху, релаксации. Полезной будет медитация на создание успешного будущего. Она поможет настроиться на позитивный лад в оставшиеся дни. Нужно побыть дома, если есть такая возможность. Стоит опасаться долгого пребывания в людных местах, общения с неприятными личностями.

Начиная со вторника у Овнов появится много новых возможностей. Можно отправляться в дальние путешествия, заниматься шопингом. Очень удачными станут покупки для новогодних праздников — можно приобрести елку, украшения, подарки, запастись ингредиентами будущих новогодних блюд. На выходных астрологи советуют заняться уборкой дома и наведением порядка.

Телец

У Тельцов наступает очень благоприятное время для работы и бизнеса. Можно с легкостью повысить доходы, решить все проблемы и прийти к соглашению с коллегами. Что до домашних дел, то тут у людей этого Знака почти полная свобода: можно заниматься уборкой в любой день, но только не в понедельник. 30 ноября лучше проводить ритуалы на привлечение счастья.

Это благоприятная неделя для новых знакомств, особенно в выходные, 5 и 6 декабря. Можно знакомиться в реальной жизни или в социальных сетях, ходить на свидания, флиртовать. Стоит лишь помнить о том, что нужно разграничивать работу и любовь: служебные романы не пойдут Тельцам на пользу.

Близнецы

Любовная сфера жизни для Близнецов станет самой важной, так что большую помощь окажут любовные талисманы. Уже с понедельника можно посвящать все свое время второй половинке, родным, хорошим друзьям. Можно ходить в гости или собирать семью у себя под крышей. Астрологи полагают, что на этой неделе кому-то из близких людей Близнецов понадобится помощь и эмоциональная поддержка.

С пятницы можно браться за новые дела, отправляться в дальние путешествия. Меркурий в Стрельце поможет в обучении. Эксперты советуют Близнецам инвестировать время в развитие. Можно заняться спортом, начать цикл новых упражнений. Стоит избегать лжи и хитрости — они очернят репутацию Близнецов.

Рак

Людям данного Знака Зодиака стоит помнить о том, что неделя с 30 ноября по 6 декабря сконцентрируется не на доме или работе, деньгах или любовных драмах, а на возможности стать более цельной личностью. Это идеальное время для получения новых знаний, обучения, деловых поездок, общения с духовными наставниками. Начало декабря хорошо подойдет для того, чтобы следовать духовным законам успеха.

В делах и работе Ракам потребуется рациональный подход. Нельзя все свое время отдавать рабочим обязанностям, нужно больше отдыхать и восстанавливать силы. Если произойдут непредвиденные проблемы, нужно проявить хладнокровие, чтобы не принять неправильное решение на горячую голову.

Лев

Львам в первый и в последний день недели стоит воспользоваться ритуалами на удачу. Это будут опасные дни, в которые активизируются враги и недоброжелатели. И если 6 числа, в воскресенье, большинство людей отдыхает, поэтому обойти стороной препятствия будет несложно, то в понедельник сделать это куда труднее. Кому-то из Львов придется лицом к лицу встретиться с неурядицами или завистниками.

Нервы, спешка, апатия и негатив — всё это будет факторами риска в первый день недели. Из-за затмения могут сорваться важные дела или планы сделать что-то по дому. Астрологи настоятельно рекомендуют Львам не давать окружающим людям пустых обещаний. Если кому-то из близких понадобится помощь, лучше ее оказать.

Дева

Девам в последний день осени стоит отказаться от дел, которые они искренне не любят, и пересмотреть приоритеты. Полезно начать борьбу против негативных установок. С 1 декабря энергетика звезд и планет улучшится, поэтому Девы станут более удачливыми и оптимистичными. Эту неделю можно посвятить урегулированию разногласий, решению проблем в отношениях.

Также астрологи советуют людям данного Знака доводить все свои дела до логического завершения. Не желательно отклоняться от стандартного распорядка дня: это будет чревато проблемами. Если возникнет выбор, экономить время или деньги, лучше выбрать время. Например, в середине недели можно заказать в интернете новогодние презенты, не тратя время на походы по торговым центрам.

Весы

Есть как минимум восемь привычек, приводящих к бедности. На этой неделе Весам стоит от них избавиться или хотя бы сделать первый шаг в эту сторону. Лучшего времени для изменения ритма жизни просто не найти. В середине недели можно заниматься поиском новой работы, посещать другие города. Это благотворно скажется на энергетике, удаче и настроении.

В только что зародившихся отношениях стоит опасаться внезапных третьих лиц. В такие периоды открываются любовные треугольники, влюбленные люди могут внезапно терять интерес. В общении со старшим поколением необходимо проявлять больше тактичности и сдержанности, но не идти на уступки бесконечно. На этой неделе лучше не впадать в крайности.

Скорпион

Скорпионов могут покинуть силы 30 ноября, но вернутся они не сразу. Чтобы ускорить этот процесс, им стоит воспользоваться простыми упражнениями из йоги, сменить обстановку, сходить за покупками. До среды лучше пребывать в зоне комфорта и не рисковать понапрасну. В эти дни можно отдыхать и набираться сил.

В среду ночные светила поменяют энергетику, поэтому Скорпионы почувствуют прилив везения и энергии. Жизнь начнет сильно меняться, а хорошее настроение поведет их вперед, к успеху и победам. Людям этого Знака удастся оставить в прошлом ворох дурных мыслей, сомнений и страхов. Конец недели идеально подойдет для коллективной или творческой работы.

Стрелец

Стрельцам уже с первого дня можно программировать свою энергетику на успех. Правильный настрой на этой неделе составляет 90 % побед. Конечно, настроение ночных светил сыграет важную роль, но насчет него не стоит переживать, потому что оно будет крайне позитивным. Даже затмение на этот раз не в силах навредить Стрельцам.

В начале зимы можно посвятить себя любым делам, начиная от работы и заканчивая романтическими приключениями. Самое главное, что одно не будет мешать другому. Астрологи советуют Стрельцам поменьше усердствовать с критикой в свой адрес. Уже на этой неделе Стрельцов могут взволновать вопросы организации новогодних праздников.

Козерог

У Козерогов начинается период, когда необходимо сосредоточиться на духовном развитии. Очень полезными будут духовные практики, отдых, приятное общение. Нужно набираться сил перед самыми динамичными неделями 2020 года. Наступает время, когда количество дел просто зашкаливает. Возможно, уже в эти выходные Козерогам придется в этом лично убедиться.

Астрологи советуют Козерогам избавиться от иллюзий в отношении окружающих людей. Нужно принимать их такими, какие они есть. Многие из близких могут стать угрюмыми и раздражительными, но это не повод отворачиваться от них.

Водолей

Первая половина недели из-за затмения Луны будет сложной. Водолеям можно воспользоваться универсальными советами астрологов о том, как стать удачливее. Возможны непредвиденные срывы планов, проблемы на работе и дома. Обойти все это стороной получится не у всех, так что лучше просто настроиться на то, что времени для отдыха пока что мало.

Один из самых полезных навыков на этой неделе для Водолеев — умение забывать плохое и переключаться. Водолеям нужна гибкость в характере. Нельзя зацикливаться на неприятностях, таить обиду, копить ментальный мусор. Вместо этого лучше научиться быстро прощать людей и иногда идти на уступки.

Рыбы

Звезды и планеты на стороне Рыб. Сейчас они в очень благоприятном положении, поэтому даже затмение не помешает воплотить планы в жизнь. Неуступчивость и агрессивность окружающих сменятся дружелюбием. Также звезды сделают Рыб более обаятельными, что поможет с первых минут знакомства произвести неизгладимое впечатление.

Конец недели можно посвятить шопингу и отдыху. Астрологи говорят, что лучше времени для покупки подарков и обновления гардероба не найти. Также на этой неделе Рыбам могут прийти оригинальные идеи относительно места проведения новогодних праздников. Если удача вдруг уйдет, вернуть ее помогут три надежных способа.

Неделя будет напряженной. Тем, у кого нет глобальных целей, астрологи советуют заняться поисками своего предназначения. В этом вам помогут три духовных способа. Пусть начало зимы станет для вас временем позитива и любви.

Источник: dailyhoro.ru