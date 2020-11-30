Точный любовный гороскоп на первую неделю декабря 2020 года

Обстановка на этой неделе будет разноплановой, и Дев ожидают как победы, так и разочарования.

Советы астрологов будут полезны и семейным парам, чтобы они смогли избавиться от всего, что мешает общему счастью

Переход от осени к зиме пройдет проще, если есть поддержка со стороны близких людей. В любовном гороскопе каждый найдет для себя полезную информацию, благодаря которой получится наладить личную жизнь и уберечься от неприятностей.

Тем, кто нацелен на крепкие и взаимные отношения, эксперты рекомендуют заранее позаботиться о том, чтобы не пропустить важные встречи и не замыкаться в себе, когда звезды и планеты благоволят к началу романтических свиданий. Советы астрологов будут полезны и семейным парам, чтобы они смогли избавиться от всего, что мешает общему счастью.

Овен

Овнам для обретения гармонии в начале зимы астрологи рекомендуют поумерить пыл, чтобы стать мягче и терпимее к близким. Отношения будут двигателем прогресса. Тем, кто еще находится в поиске, стоит обратить внимание на вестники любви. К выходным будет шанс познакомиться с интересными людьми, в том числе и для романтических отношений.

Телец

Тельцам обрести гармонию в личной жизни помогут сдержанность и умение предотвращать конфликты. Энергетика звезд и планет на этой неделе будет влиять на эмоции не лучшим образом, поэтому важно ответственно относиться к словам и поступкам, чтобы не ранить тех, кто дорог. Для поисков отношений первая неделя декабря будет не лучшим временем.

Близнецы

Близнецам в любовной сфере поможет интуиция. Благодаря внутреннему голосу получится узнать их намерения и вовремя предотвратить развитие неприятных ситуаций. Семейным Близнецам это поможет сгладить конфликты, а одиноким — не связывать свою жизнь с людьми, которые пытаются казаться не теми, кто они есть на самом деле.

Рак

Ракам обрести счастье в личной жизни помогут практики, помогающие повысить уверенность в себе. Это качество будет важным как для тех, кто ищет любовь, так и для тех, кто уже состоит в отношениях. Эта неделя будет богата на сюрпризы, и Раки должны быть готовы к тому, что в их личной жизни произойдут приятные перемены.

Лев

Львам, которые находятся в стабильных отношениях, важно поддерживать гармонию в семье. Забота и внимание станут необходимыми и позволят стать ближе друг к другу. Построить новые отношения получится, если обратить внимание на черты характера, а не на социальное и материальное положение потенциальных партнеров.

Дева

Обстановка на этой неделе будет разноплановой, и Дев ожидают как победы, так и разочарования. Свести риски к минимуму поможет осмотрительность и отказ от поспешных решений. Это позволит избежать неприятностей тем, кто находится в отношениях. Свободным Девам также не помешает бдительность, чтобы не начинать общение с токсичными людьми.

Весы

Обаяние и привлекательность Весов будут на высоте, и этим важно пользоваться. Астрологи рекомендуют свободным Весам в начале недели не отказываться от новых знакомств, а семейным представителям Знака обратить внимание на своих партнеров. На этой неделе удастся обрести гармонию и взаимопонимание, которые так необходимы для общего счастья.

Скорпион

Скорпионам астрологи рекомендуют не зацикливаться на отношениях: в них вряд ли произойдут перемены на грядущей неделе. В это время удача улыбнется в деловой среде, и все обаяние и коммуникабельность стоит направить именно в это русло. Благодаря этим качествам удастся без труда найти важных людей, которые помогут достичь новых высот.

Стрелец

Бестактность и отсутствие внутренних ограничений могут стать для Стрельцов настоящим наказанием. В начале недели есть риск потерять доверие партнера из-за импульсивных поступков, и семейным Стрельцам стоит поработать над приведением чувств к равновесию. Тем, кто находится в поиске отношений, на этой неделе будет сложно достичь цели, если они станут потакать своим отрицательным чертам характера.

Козерог

Влияние Луны будет лишать сил, и Козерогам, которые находятся в отношениях, стоит принять помощь от близких, а также научиться управлять эмоциями, чтобы раздражительность не стала причиной конфликтов и разногласий. Что касается поиска любви, то на этой неделе для романтики будет не лучшее время.

Водолей

Суета первых дней недели не даст Водолеям активно участвовать в своей личной жизни. Дела закружат в водовороте событий, и лишь к четвергу ситуация стабилизируется. В это время удачно пройдут как романтические встречи, так и вечера, проведенные наедине с избранниками. Привлечь любовь Водолеи смогут, если воспользуются проверенными шепотками.

Рыбы

Рыбам на этой неделе, прежде чем искать или налаживать отношения, важно разобраться со своим внутренним миром. Благодаря этому получится понять, что на самом деле приносит счастье, а от чего стоит отказаться для обретения гармоничных отношений, в которых не будет места конфликтам и тревогам.

Первая неделя декабря для многих станет временем, когда нужно поработать над собой, чтобы в личной жизни наступило счастье. Справиться с эмоциями помогут практики, направленные на достижение внутренней гармонии с собой и своим внутренним миром.

Источник: dailyhoro.ru