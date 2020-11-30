Как отвести от себя беду в особую ось катастроф с 30 ноября по 4 декабря 2020 года

В целом последняя ось катастроф 2020 года будет достаточно опасной. Очень важно определить для себя, насколько далеко вы сможете зайти в решении собственных неурядиц и проблем, связанных с семьей, окружением.

Астрологи рассказали, что может происходить в эти дни и как обойти стороной проблемы

В 2020 году уже было несколько периодов, которые можно было назвать осью катастроф. Последний из них начнется 30 ноября, а закончится 4 декабря. Астрологи рассказали, что может происходить в эти дни и как обойти стороной проблемы.

В чем особая опасность оси катастроф

Расположение планет на оси катастроф — это, несомненно, негативный факт, но начнется этот отрезок времени с другого неприятного события — последнего лунного затмения 2020 года. Оно пройдет в Знаке Близнецов, поэтому затронет сферу общения, любви и дружбы.

Астрологи считают, что из-за этого затмения вся ось катастроф может быть связана с неурядицами в этой сфере. Нужно как можно меньше общаться с неприятными людьми и остерегаться любых конфликтов. Особенное внимание стоит обратить на общение в интернете. Дело в том, что затмение в Близнецах нераздельно связано с информационными потоками, новыми технологиями и интернетом. Это значит, что большинство проблем будет исходить от телефонов, компьютеров, социальных сетей.

В СМИ можно ожидать расцвета лживой информации. Не верьте всему, что будете читать в лентах социальных сетей и слышать по телевидению. Очень важно также не вступать в конфликты в комментариях. Не нужно навлекать на себя беду, споря с кем-то.

Затмение в Близнецах затронет также кармические вопросы. Если вы сделаете кому-то плохо, то в период оси катастроф незамедлительно последует наказание. В эти дни нужно идти на уступки близким людям, а также не наживать врагов.

Как отвести от себя беду

Во-первых, стоит избегать общения с незнакомцами. Конечно, у многих на этом завязана работа и прочие дела, но нужно как можно меньше переводить общение в неформальное русло. Астрологи настоятельно рекомендуют приостановить поиски второй половинки. Не исключено, что вас будут ждать разочарования в этом направлении.

С 1 декабря Меркурий перейдет в созвездие Стрельца, чем заметно снизит вероятность неудач в финансовой и рабочей сферах. Это значит, что свободное время лучше посвящать отдыху в уединении или работе. Это поможет уйти от ненужных переживаний.

В целом последняя ось катастроф 2020 года будет достаточно опасной. Очень важно определить для себя, насколько далеко вы сможете зайти в решении собственных неурядиц и проблем, связанных с семьей, окружением. Нельзя нарушать закон, нормы морали и личные правила.

Не исключено, что в эти несколько дней многих из нас покинут силы и энергия. Привычные дела начнут требовать больших затрат времени и сил. Пять простых способов помогут вернуть утраченную энергию и остаться продуктивными.

Источник: dailyhoro.ru