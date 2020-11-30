Что нужно успеть сделать в последнее лунное затмение 30 ноября 2020 года

Если не помириться с людьми, которым вы насолили сейчас, то потом этот негатив закрепится в их сознании гораздо сильнее. Получить прощение после затмения будет очень сложно.

Затмения Луны считаются очень опасными днями

30 ноября будет последнее лунное затмение 2020 года. Астрологи считают, что каждое последнее лунное затмение в году является особенно важным. В связи с этим они дают важные советы о том, что нужно сделать до этого события.

Затмения Луны считаются очень опасными днями. 30 ноября и в последующие пару-тройку недель ваше настроение может резко ухудшиться из-за нависших неурядиц. Есть семь простых способов поднять его в такой трудный период.

Что же нужно сделать?

Успеть завершить начатые дела

Эксперты в области астрологии считают, что незаконченные дела в декабре будет очень сложно завершить. Дело даже не в предновогодней суете, а в том, что энергетика перестроится как раз на 2-3 недели после затмения, на которые приходится наибольшее количество проблем.

Отрицательная энергия ночного светила сорвет некоторые планы, заставив людей больше времени тратить на что-то привычное и предельно простое. Постарайтесь посвятить свое время делам, особенно в выходные перед затмением.

Успеть сдержать данные ранее обещания

Обещания астрологи выносят в отдельный пункт, потому что если до затмения их не выполнить, человек, которому вы давали обещание, обидится. Этот день очень негативно повлияет на поиск компромиссов.

Обещания нельзя нарушать, так как это очень опасно для дальнейшего сотрудничества, дружбы или любви. Восстановить доверие будет невероятно сложно. Если вы заранее знаете, что выполнить обещание не получится, лучше признаться в этом до затмения. Обязательно нужно принести свои извинения, установить новые сроки.

Успеть отдать долги

Речь не о банке и кредитах, а о долгах друзьям, коллегам, родственникам. Затмение в Близнецах затрагивает сферу взаимоотношений, а долги, как известно, могут портить любые узы.

Как и в случае с данными обещаниями, нужно сделать это для того, чтобы спасти отношения от разрушения. Если долг вернуть полностью не получится, можно погасить хотя бы его часть. Если этого не сделать, дружба почти со стопроцентной вероятностью будет разрушена.

Успеть принести извинения

Речь идет в первую очередь об извинениях за недавно совершенные проступки. Какой бы большой и постыдной ни была ваша ошибка, лучшего времени для извинений в 2020 году уже не будет.

Если не помириться с людьми, которым вы насолили сейчас, то потом этот негатив закрепится в их сознании гораздо сильнее. Получить прощение после затмения будет очень сложно, а порой и вовсе невозможно. Таково воздействие Луны, попавшей в тень Земли. Не бойтесь своевременно признавать свои ошибки.

Эксперты советуют в день затмения и после него пользоваться заговорами от страха, тоски и уныния. Плохое настроение и неприятные мысли могут просачиваться в ваше сознание, но не стоит позволять им нарушать ваши планы.

Источник: dailyhoro.ru