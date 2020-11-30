Лунный календарь покраски волос на 2021 год быка: Благоприятные и неблагоприятные дни

Январь — отличное время для того, чтобы преобразиться не только внутренне, но и внешне. Смена оттенка волос на светлый поможет привлечь в жизнь позитивные перемены, а темные цвета оградят от неприятных событий.

Окрашивание волос давно стало рутинной процедурой, однако благодаря смене оттенка каждый сможет поменять свою судьбу и привлечь нужные перемены в 2021 году

Лунный календарь окрашивания волос станет настоящей палочкой-выручалочкой для тех, кто заботится о своем внешнем виде. В нем отражены как благоприятные, так и неблагоприятные дни, чтобы без опаски выбрать время для окрашивания.

Окрашивание волос давно стало рутинной процедурой, однако благодаря смене оттенка каждый сможет поменять свою судьбу и привлечь нужные перемены в 2021 году. Эксперты рекомендуют не пренебрегать советами астрологов, чтобы каждый день наполнялся радостью и позитивными событиями.

В календаре отражены не все дни месяцев — лишь самые энергетически сильные и слабые. В остальное время энергетика будет нейтральной, подходящей как для окрашивания, так и для ухода за волосами. Смена цвета волос будет позитивной и придаст уверенности, если грамотно подобрать оттенок, довериться профессионалу, а также не забывать про уход за локонами после процедур.

Январь

Январь — отличное время для того, чтобы преобразиться не только внутренне, но и внешне. Смена оттенка волос на светлый поможет привлечь в жизнь позитивные перемены, а темные цвета оградят от неприятных событий.

Удачные дни для окрашивания волос: 4, 5, 9, 11, 22, 23, 26, 28.

Неблагоприятные дни для смены оттенка: 3, 7, 8, 10, 17, 18, 24, 27, 31.

Февраль

Февральское окрашивание волос поможет провести последний зимний месяц в приподнятом настроении и не упустить своей выгоды. Рыжие оттенки привлекут позитивные мысли, а темные помогут справиться с трудными задачами.

Позитивные дни для окрашивания: 1, 2, 5, 8, 9, 11, 18, 19, 24-26.

Неблагоприятные дни: 4, 7, 12-14, 16, 21, 22, 28.

Март

Март — время уверенных в себе людей. В этом месяце окрашивание волос может быть не только однотонным. Новые эксперименты помогут стать сильнее, с оптимизмом смотреть в будущее и с легкостью завоевывать сердца.

Время для окрашивания волос: 5, 6, 8-10, 18, 20, 25, 26.

Дни, неблагоприятные для смены цвета: 2, 7, 12-15, 21, 22, 28, 30, 31.

Апрель

В апреле благодаря окрашиванию получится убрать внутренние барьеры, покончить с чередой неудач и зарядиться энергией успеха. Светлые и русые оттенки помогут усмирить отрицательные эмоции, а золотые и шоколадные — привлекут достаток.

Благоприятные дни для окрашивания: 2, 3, 5, 15, 21, 23, 24, 30.

Неблагоприятные дни: 4, 7, 17-19, 25-27.

Май

В мае возможны смелые эксперименты, которые будут позитивно влиять на настроение. Кардинальная смена цвета волос поможет справиться с трудностями и обрести необходимое равновесие.

Позитивные дни для окрашивания: 1, 3, 4, 18, 21, 31.

Неблагоприятное время для смены оттенка волос: 2, 5, 6, 9, 16, 23, 25, 30.

Июнь

В начале лета окрашивание волос поможет раскрыться навстречу удаче и не упустить своего благополучия. Яркие оттенки, дреды, мелирование — любые эксперименты в благоприятные дни будут уместными.

Позитивные дни для окрашивания: 7, 8, 14, 17, 22, 23, 30.

Неблагоприятные дни: 3, 4, 6, 11-13, 20, 21, 27-29.

Июль

В июле окрашивание волос поможет сохранить хорошее настроение, не расстраиваться по пустякам и найти свое счастье. В позитивные дни стоит прибегнуть к окрашиванию натуральными красителями, чтобы сохранить силу и блеск волос.

Время для окрашивания волос: 5-7, 13, 16, 21, 22, 30, 31.

Дни, неблагоприятные для смены цвета: 4, 8-11, 17, 18, 25-27.

Август

Конец лета — не время для грусти по уходящему теплу. Окрашивание волос вернет оптимизм и поможет наладить отношения с окружающими. Темные оттенки поспособствуют продвижению по карьерной лестнице, а светлые — привлекут достаток.

Удачные дни для окрашивания волос: 3, 4, 12, 18, 20, 21, 28, 30, 31.

Неблагоприятные дни для смены оттенка: 1, 6, 8, 14, 15, 22-26, 29.

Сентябрь

Первый месяц сени пройдет ярко, если не забывать о смене имиджа в благоприятные для этого дни. Окрашивание в яркие оттенки поможет бороться с тоской, гнать прочь грустные мысли и уверенно смотреть в будущее.

Позитивные дни для окрашивания: 3, 4, 13, 14, 16, 27, 28.

Неблагоприятные дни: 1, 5, 11, 12, 19-22, 26, 29, 30.

Октябрь

Второй месяц осени подходит для преображения. В это время окрашивание волос придаст сил и поможет позабыть об одиночестве. Привлечь светлое чувство любви могут светлые и медовые оттенки.

Позитивные дни для окрашивания: 1, 2, 4, 13, 28.

Неблагоприятные дни: 3, 7, 8, 10, 17, 24, 31.

Ноябрь

Грамотный мастер поможет подобрать оптимальный оттенок волос, благодаря которому самооценка будет на высоте. В ноябре окрашивание волос проводят в первой половине дня, чтобы привлечь нужные перемены.

Удачные дни для окрашивания волос: 1-3, 8, 11, 17, 29, 30.

Неблагоприятные дни для смены оттенка: 4, 5, 7, 12-15, 21-26, 28.

Декабрь

Последний месяц уходящего года — отличное время для того, чтобы сменить цвет волос. Новый имидж будет кстати для тех, кто не любит проигрывать и привык управлять своей жизнью.

Удачные дни для окрашивания волос: 7, 15, 16, 23-25, 28, 31.

Неблагоприятные дни для смены оттенка: 5, 9, 11, 12, 19-21, 26.

Окрашивание волос — это лишь часть преображения. Стрижка волос, маникюр, правильно подобранный гардероб повысят уверенность и помогут быстрее принять себя. Кроме того, позитивные перемены придут в жизнь, если меняться внутренне, гнать прочь хандру, а также воспитывать в себе лучшие черты характера.

Источник: dailyhoro.ru