Гороскоп здоровья в период с 30 ноября по 6 декабря для каждого знака зодиака

Эта неделя будет отличной в плане здоровья для Скорпионов. У них будет не только большой прилив сил, но в случае болезни выздоровление будет одни очень быстро.

Зная о том, что приготовили звезды каждому знаку зодиака, может предотвратить обострение заболеваний или состояний

На новую неделю с 30 ноября по 6 декабря астрологи предлагают уже гороскоп здоровья. Зная о том, что приготовили звезды каждому знаку зодиака, может предотвратить обострение заболеваний или состояний.

Как будут себя чувствовать в период с 30 ноября по 6 декабря Овен, Телец и Близнецы

Овен

На этой неделе Овнам на пользу пойдет физическая активность. Можно начать лечение мочеполовой системы, целлюлита, болезней суставов и вен. Следует уделить внимание нормализации давления и выведению лишней жидкости из организма. В конце недели вены и суставы дадут о себе знать.

Телец

Нужно быть осторожными в понедельник и пятницу – это самые тяжелые дни для общего самочувствия Тельцов. На этой неделе периодами будет накатывать плохое настроение, и даже депрессивные состояния. Астрологи рекомендуют отдавать предпочтение фруктам и овощам оранжевого и красного цвета, глинтвейну.

Близнецы

На этой неделе общее самочувствие и физическая активность будет на высоте. А вот в воскресенье лучше посвятить себя отдыху и любимому делу, иначе раздражения и слез не избежать. Астрологи рекомендуют начать лечение органов мочеполовой системы.

Как будут себя чувствовать в период с 30 ноября по 6 декабря Рак, Лев и Дева

Рак

Представителям этого знака в понедельник может отмечаться головные боли и слабость. Но уже во вторник от слабости не останется и следа, поэтому смело можно посвятить время тренировкам. Ракам, страдающим высоким артериальным давлением следует быть осторожными.

Лев

Плодотворно поработать не удастся в понедельник и вторник, поскольку будет упадок сил. В пятницу может быть проблемы с сердцем, суставами и сосудами. Астрологи советуют на этой неделе уделить больше времени сердечно-сосудистой системе.

Дева

В целом неделя благоприятная для Дев. Хотя во вторник и среду будет отмечаться сильное раздражение, слабость и проблемы с ЖКТ. Астрологи рекомендуют начать лечение мочеполовой системы.

Как будут себя чувствовать в период с 30 ноября по 6 декабря Весы, Скорпион и Стрелец

Весы

На этой неделе Весам следует уделить внимание обмену веществ, поскольку идет очень быстрый набор веса. Стоит пересмотреть свой рацион и заняться спортом. Также возможна отечность, особенно на веках. Нужно пока меньше пить воды во второй половине дня.

Скорпион

Эта неделя будет отличной в плане здоровья для Скорпионов. У них будет не только большой прилив сил, но в случае болезни выздоровление будет одни очень быстро. Хотя в пятницу и субботу возможны обострение заболеваний суставов и сердечно-сосудистой системы.

Стрелец

На этой неделе Стрельцам следует обратить внимание на свой обмен веществ, сосуды и состояние крови. Есть риск быстрого набора веса, образования атеросклеротических бляшек, анемии. Лучше пройти обследование, чтобы понимать, как действовать. Отличный период лечения атеросклероза.

Как будут себя чувствовать в период с 30 ноября по 6 декабря Козерог, Водолей и Рыбы

Козерог

Астрологи рекомендуют провести эту неделю Козерогам для оздоровления организма. Благотворно повлияют физические нагрузки, гидромассаж, ванны с солью и маслами. В четверг и пятницу возможны проблемы с печенью и давлением (осторожно гипертоники).

Водолей

У Водолеев в пятницу и субботу могут дать о себе знать суставы и поясница, поэтому важно не переохлаждаться. Очень эффективными будут ванны с морской солью, и маслами. Астрологи советуют обратить внимание на питание на выходные. Оно должно быть правильным.

Рыбы

Эта неделя для Рыб будет тяжелой в плане здоровья. Появится риск ОРВИ, возможны проблемы со стопами, желудком, будет отмечаться повышенное раздражение и потливость ног. Особенно будут тяжелыми вторник и среда. Стоит питаться продуктами, богатыми витаминами.

Чтобы избежать проблем со здоровьем, следует вести здоровый образ жизни, уделять время спорту и прогулкам на свежем воздухе, правильно питаться и быть в гармонии с собой.

Источник: rsute.ru