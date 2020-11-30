Гороскоп здоровья в период с 30 ноября по 6 декабря для каждого знака зодиака

На новую неделю с 30 ноября по 6 декабря астрологи предлагают уже гороскоп здоровья. Зная о том, что приготовили звезды каждому знаку зодиака, может предотвратить обострение заболеваний или состояний.
Как будут себя чувствовать в период с 30 ноября по 6 декабря Овен, Телец и Близнецы
Овен
На этой неделе Овнам на пользу пойдет физическая активность. Можно начать лечение мочеполовой системы, целлюлита, болезней суставов и вен. Следует уделить внимание нормализации давления и выведению лишней жидкости из организма. В конце недели вены и суставы дадут о себе знать.
Телец
Нужно быть осторожными в понедельник и пятницу – это самые тяжелые дни для общего самочувствия Тельцов. На этой неделе периодами будет накатывать плохое настроение, и даже депрессивные состояния. Астрологи рекомендуют отдавать предпочтение фруктам и овощам оранжевого и красного цвета, глинтвейну.
Близнецы
На этой неделе общее самочувствие и физическая активность будет на высоте. А вот в воскресенье лучше посвятить себя отдыху и любимому делу, иначе раздражения и слез не избежать. Астрологи рекомендуют начать лечение органов мочеполовой системы.
Как будут себя чувствовать в период с 30 ноября по 6 декабря Рак, Лев и Дева
Рак
Представителям этого знака в понедельник может отмечаться головные боли и слабость. Но уже во вторник от слабости не останется и следа, поэтому смело можно посвятить время тренировкам. Ракам, страдающим высоким артериальным давлением следует быть осторожными.
Лев
Плодотворно поработать не удастся в понедельник и вторник, поскольку будет упадок сил. В пятницу может быть проблемы с сердцем, суставами и сосудами. Астрологи советуют на этой неделе уделить больше времени сердечно-сосудистой системе.
Дева
В целом неделя благоприятная для Дев. Хотя во вторник и среду будет отмечаться сильное раздражение, слабость и проблемы с ЖКТ. Астрологи рекомендуют начать лечение мочеполовой системы.
Как будут себя чувствовать в период с 30 ноября по 6 декабря Весы, Скорпион и Стрелец
Весы
На этой неделе Весам следует уделить внимание обмену веществ, поскольку идет очень быстрый набор веса. Стоит пересмотреть свой рацион и заняться спортом. Также возможна отечность, особенно на веках. Нужно пока меньше пить воды во второй половине дня.
Скорпион
Эта неделя будет отличной в плане здоровья для Скорпионов. У них будет не только большой прилив сил, но в случае болезни выздоровление будет одни очень быстро. Хотя в пятницу и субботу возможны обострение заболеваний суставов и сердечно-сосудистой системы.
Стрелец
На этой неделе Стрельцам следует обратить внимание на свой обмен веществ, сосуды и состояние крови. Есть риск быстрого набора веса, образования атеросклеротических бляшек, анемии. Лучше пройти обследование, чтобы понимать, как действовать. Отличный период лечения атеросклероза.
Как будут себя чувствовать в период с 30 ноября по 6 декабря Козерог, Водолей и Рыбы
Козерог
Астрологи рекомендуют провести эту неделю Козерогам для оздоровления организма. Благотворно повлияют физические нагрузки, гидромассаж, ванны с солью и маслами. В четверг и пятницу возможны проблемы с печенью и давлением (осторожно гипертоники).
Водолей
У Водолеев в пятницу и субботу могут дать о себе знать суставы и поясница, поэтому важно не переохлаждаться. Очень эффективными будут ванны с морской солью, и маслами. Астрологи советуют обратить внимание на питание на выходные. Оно должно быть правильным.
Рыбы
Эта неделя для Рыб будет тяжелой в плане здоровья. Появится риск ОРВИ, возможны проблемы со стопами, желудком, будет отмечаться повышенное раздражение и потливость ног. Особенно будут тяжелыми вторник и среда. Стоит питаться продуктами, богатыми витаминами.
Чтобы избежать проблем со здоровьем, следует вести здоровый образ жизни, уделять время спорту и прогулкам на свежем воздухе, правильно питаться и быть в гармонии с собой.
Источник: rsute.ru