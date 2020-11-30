Мужское и женское отношение к изменам: Кто готов простить предательство?

Представительницы прекрасного пола острее реагировали на факт измены со стороны мужа. Однако при этом они больше были готовы простить, нежели мужчины.

Каждый относится к изменам и предательству по-разному

Каждый относится к изменам и предательству по-разному. Если для одних – это настоящая катастрофа, то для других ничего особенного. Кому-то измену простить весьма легко, а вот другие готовы пойти на более радикальный шаг и просто-напросто поставить точку в отношениях, расставшись с некогда любимым человеком.

Психологи, а также антропологи весьма часто обращают внимание на вопросы, связанные с изменами, и исследуют поведение и реакцию людей на них. Они хотят узнать совершенно все детали, начиная от причин измены до причин прощения любимого человека. В Университете Никосии провели новое исследование по поводу измены и пролили свет на некоторые особенности. В различных культурах измена имеет место быть, причем с ней сталкиваются весьма многие на протяжении своей жизни.

С изменами сталкиваются даже те люди, которые уверены в том, что их брак является счастливым. Невозможно полностью отвечать за поведение и действия своей второй половинки и тем более контролировать ее каждый шаг. И никто не знает, что творится в душе того или иного человека. А новая информация, полученная в результате исследований специалистов, вероятно, поможет больше разобраться в этом важном вопросе.

Интимная неверность вызывала отвращение у большого количества опрошенных

В ходе эксперимента приняли участие порядка 447 человек, которые были жителями Кипра и Греции. Примерно треть из них была в брачных отношениях, треть вообще не состояла в браке, а остальные были разведены, состояли в неформальных отношениях, а также пережили смерть второй половинки.

Психологи расспросили этих людей по поводу их личной жизни и выяснили интересные факты. Добровольцы по большей степени выразили отвращение, когда вторая половинка имела сексуальный контакт с посторонним человеком, а также эмоциональную связь с ним.

По их словам, такое простить сложнее всего. Иными словами, подобное поведение второй половинки приводило к расставанию. Добровольцы отметили, что скорее готовы были бы простить посещение интимных сайтов с порнографией или даже стриптиз-клубы. А в середине шкалы оказались секс за деньги, случайные интимные отношения, а также эмоциональная привязанность к другому человеку.

Опрошенные более негативно отнеслись к сексуальной измене, чем к эмоциональной. Дело в том, что интим имеет такие последствия, как беременность. А это в конечном счете способно привести к расставанию супругов.

Женщины острее реагировали, но больше были готовы простить мужчин

Когда связь с любовником или любовницей постоянная, а не случайная и единоразовая, это пугает людей намного больше. И если вторая половинка просто посетила стриптиз-клуб или имела половой контакт один раз с кем-то другим, простить проще, чем если бы она крутила роман с кем-то на стороне весьма долгое время. Кроме того, психологи смогли выяснить также и тот факт, что более старшее поколение с большей вероятностью готово простить измену своему любимому человеку, нежели молодые люди.

Причем представительницы прекрасного пола острее реагировали на факт измены со стороны мужа. Однако при этом они больше были готовы простить, нежели мужчины. По мнениям психологов из Никосии, опрос – это всего лишь примерное видение ситуации. Если бы участники исследования столкнулись с изменой в реальной жизни, они могли бы отреагировать совершенно по-другому. Теперь ученые собираются опрашивать только тех людей, которые реально пережили измену, столкнулись с ней лицом к лицу.

Источник: rsute.ru