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Общество / Стиль жизни

7 мужских привычек, которые дико раздражают всех женщин

03:00 30.11.2020 Фото: pixnio.com
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Для представительниц прекрасного пола остается загадкой, что же так долго можно делать в туалете, а ведь женщинам он также иногда необходим.

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Важно понимать, какие могут быть привычки у мужчин, которые противны женщинам, и стоит задуматься о том, как от них можно избавиться

У представителей сильного пола есть немало привычек, которые могут невероятно раздражать женщин, и из-за этого отношения могут сильно испортиться. Важно понимать, какие могут быть привычки у мужчин, которые противны женщинам, и стоит задуматься о том, как от них можно избавиться.

Мужские привычки, которые вызывают у женщин невероятное раздражение

Нечистоплотность. Есть мужчины, которые не сильно стремятся ухаживать за собой, они могут ходить в грязной одежде по несколько дней или забыть почистить зубы. Для женщин это неприемлемо, и поэтому вызывает раздражение.

Неряшливость. Такая привычка заключается в том, что вещи, а особенно грязные, оказываются разбросанными по всему дому. После того как мужчина поел, он обязательно оставит свою посуду на столе или в раковине.

Хамство. Только юные девушки могут видеть милость в том, что мужчина брутален и хамоватый, но вот взрослые женщины предпочитают видеть рядом с собой воспитанного и вежливого спутника. Привычка всех вокруг оскорблять может сильно раздражать женщину.

Компьютерные игры. Если мужчина будет все свое свободное время проводить за компьютером, то любую женщину это будет невероятно раздражать. Иногда случается и так, что на это увлечение может уходить внушительная часть семейного бюджета.

Домашние обязанности – удел женщин. В этом уверены большинство современных мужчин, но важно заметить, что представительницы прекрасного пола также ходят на работу и пополняют бюджет семьи, однако с домашними делами приходится справляться в одиночку, и это невероятно раздражает.

Долгие посиделки в туалете. Для представительниц прекрасного пола остается загадкой, что же так долго можно делать в туалете, а ведь женщинам он также иногда необходим.

Засматриваться на других женщин. Такая привычка у сильной половины населения Земли на уровне инстинкта, и с этим тяжело что-то сделать. Женщин это очень раздражает и даже обижает.

Как можно отучить мужчину от вредных привычек

Если женщине невыносимы такие привычки своего мужчины, то можно постараться отучить от них своего избранника, и тут есть несколько способов.

Разговор. В первую очередь надо попробовать откровенно поговорить с мужчиной и спокойно объяснить, что конкретно представитель сильного пола делает не так. Мужчина может думать, что это норма.

Комплименты и похвала. Если представителю сильного пола высказывать похвалу за то, что он убрал за собой посуду или носки, или начал помогать по дому, то в подсознании достаточно быстро отложится понимание того, что за такие несложные дела можно получать похвалу, и это приятно.

Подшучивание. Можно обойтись без истерик, с помощью изобретательности. Можно собрать все разбросанные носки, упаковать их в коробку и предоставить в виде бандероли с интересным и шуточным названием. Если мужчина исправляется, то можно хвалить его в форме стихов и оставлять такие милые записки на видных местах.

Осторожные запугивания. Можно рассказать представителю сильного пола, что такие привычки могут наносить вред здоровью. Например, долго сидеть на унитазе нельзя, так как может развиться ряд заболеваний. Если не заниматься спортом, то состояние здоровья может ухудшиться, и так далее.

Только мудрость женщины помогает справиться с различными трудностями, которые могут возникнуть в семейной жизни.

Источник: rsute.ru

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