Полный православный календарь на декабрь 2020 года

Православный календарь на декабрь 2020

На последний месяц года приходятся, в частности, православные Введение во храм Пресвятой Богородицы и день святого Николая. Католики же будут отмечать Рождество.

Первый месяц зимы традиционно богат религиозными праздниками. В декабре православные христиане будут отмечать несколько значительных праздников и важных дат.

Уже в начале месяца верующие будут отмечать важный праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, который посвящен Божьей Матери.

Конечно же, на декабрь приходится один из праздников, который очень ожидают все дети. Речь идет о Дне святого Николая, у которого постоянная дата празднования – 19 декабря.

В течение всего месяца христиане восточного обряда также соблюдают Рождественский пост, который начинается в конце ноября и продолжается вплоть до Рождества Христова.

Следует также заметить, что в последний месяц года христиане западного обряда будут праздновать Рождество. И хотя в этот день не православный праздник, однако благодаря католическому Рождеству украинцы получат дополнительный выходной.

Православные праздники в декабре 2020: календарь

1 декабря - мученика Платона Анкирского; мучеников Романа, диакона и отрока Варула; Собор святых Эстонской земли

2 декабря - пророка Авдия; преподобных Варлаама и Иоасафа, царевича Индийского, и отца его Авенира царя; святителя Филарета, митрополита Московского и Коломенского; иконы Божией Матери "В скорбех и печалех Утешение"

3 декабря - предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы; преподобного Григория Декаполита; святителя Прокла Константинопольского, патриарха; иконы Божией Матери "Соболевская"

4 декабря - Введение во храм Пресвятой Богородицы



- попразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы; благоверного князя Михаила Тверского; апостолов от 70-ти Филимона и Архипа- святителя Амфилохия, епископа Иконийского; благоверного великого князя Александра Невского; святителя Митрофана, в схиме Макария, епископа Воронежского- великомученика Меркурия; великомученицы Екатерины; мученика Меркурия Смоленского; иконы Божией Матери Бугабашская- отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы; священномучеников Климента Римского, папы Римского, и Петра Первого Александрийского архиепископа; икон Божией Матери - "Рождество Богородицы" Исааковская, Двинскаяпреподобного Алипия Столпника; святителя Иннокентия, епископа Иркутского; освящение церкви великомученика Георгия Победоносца в Киеве- празднование иконы Божией Матери "Знамение"; великомученика Иакова Персиянина; святителя Иакова, епископа Ростовского; преподобного Палладия Александрийского- преподобномученика и исповедника Стефана Нового; мученика Иринарха Севастийского и святых семи жен; священномученика митрополита Серафима (Чичагова)- мученика Парамона и с ним 370 мучеников; преподобного Акакия Синайского; мученика Филумена Анкирского- апостола Андрея Первозванного- пророка Наума; праведного Филарета Милостивого; мученика Анании Персянина- пророка Аввакума; иконы Божией Матери "Геронтисса"- пророка Софонии; преподобного Саввы Сторожевского (Звенигородского); иконы Божией Матери Пахромской- великомученицы Варвары и мученицы Юлиании; преподобного Иоанна Дамаскина; святителя Геннадия, архиепископа Новгородского; Дамаскинской иконы Божией Матери- преподобного Саввы Освященного- день Николая Чудотворца, святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских- святителя Амвросия, епископа; преподобного Нила Столобенского; преподобного Антония Сийского; иконы Божией Матери Владимирской (Селигерской)- преподобного Патапия- зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы; пророчицы Анны, матери пророка Самуила; святителя Софрония, архиепископа; иконы Божией Матери "Нечаянная Радость"- Мучеников Мины Калликелада, Ермогена и Евграфа; святителя Иоасафа, епископа Белгородского- преподобного Даниила Столпника- святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца- мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста; мученицы Лукии Сиракузской- мучеников Фирса, Левкия, Каллиника; мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха- преподобного Павла Латрийского; святителя Стефана исповедника, архиепископа Сурожского; Собор Крымских святых- пророка Аггея- пророка Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила- мучеников Севастиана Медиоланского и жены его: Никострата казнохранителя, жены его мученицы Зои, мученика Кастория, священномучеников Транквиллина, пресвитера, и сыновей его Маркеллина и Марка, диаконов, мучеников Клавдия, начальника над тюрьмами, сына его Симфориана, брата викторина, Тивуртия и Кастула.

Источник: unian.net