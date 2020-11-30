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Красота / Общество

60 лет Юлии Тимошенко: Стильные образы и наряды политика

13:50 30.11.2020 Фото: instagram.com/yulia_tymoshenko
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Знаменитая коса и сдержанный стиль - это первый образ, который ассоциируется с Тимошенко. Длительное время она заплетала косу, как у поэтессы Лины Костенко.

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За все эти годы Тимошенко успела не только несколько причесок сменить, но и в тюрьме посидеть

27 ноября депутат празднует свое 60-летие.

27 ноября, лидеру партии "Батькивщина" исполнилось 60 лет.

За все эти годы Тимошенко успела не только несколько причесок сменить, но и в тюрьме посидеть. Еще она баллотировалась на пост президента Украины и дважды была премьер-министром. Оппоненты и соратники Юлии Тимошенко уже знают, что если леди Ю меняет образ, то грядут перемены.

В честь дня рождения Тимошенко предлагаем посмотреть на ее самые стильные образы

Знаменитая коса и сдержанный стиль - это первый образ, который ассоциируется с Тимошенко. Длительное время она заплетала косу, как у поэтессы Лины Костенко.

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Юлия Тимошенко

На этом фото у Тимошенко уже другая прическа. Но даже не это бросается в глаза, а то что сам образ стал ярче. Белая рубашка-платье свободного кроя смотрится очень стильно.

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Юлия Тимошенко

А что уж говорить о костюме небесного цвета, который депутат идеально скомбинировала с черным регланом? Такое сочетание цветов всегда будет выгодно и ярко смотреться.

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Юлия Тимошенко

Не забывает леди Ю и о спорте. Модный лонгслив, который стал частью не только спортивного гардероба, но и повседневного. Его можно надевать и под спортивные штаны, и под джинсы.

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Юлия Тимошенко

Источник: unian.net

депутат прически стильные образы фото Юлия Тимошенко Лина Костенко "Батькивщина"
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