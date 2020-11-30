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Гороскопы / Общество

Как удачно встретить 2021 год быка и привлечь животное на свою сторону?

22:50 30.11.2020 Фото: pinterest.com
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Следующий год обещает быть спокойным, он пройдет в работе над собой. Бык любит честных, ответственность и трудолюбивых людей.

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Китайский гороскоп основан на 12-летнем лунном цикле и имеет большое значение для китайцев

2021 год пройдет под покровительством Быка.

Китайский гороскоп основан на 12-летнем лунном цикле и имеет большое значение для китайцев. Они верят, что знак, который управляет годом, сильно влияет на судьбу и здоровье всех людей. Поэтому очень важно расположить к себе китайский знак и завоевать его доверие, чтобы он помогал человеку во всех начинаниях.

Согласно китайскому восточному календарю, каждый год посвящен одному из двенадцати животных и одной из стихий - Металл, Земля, Дерево, Огонь и Вода. Также каждое животное получает свой цвет. Порядок животных по годам такой: Крыса, Бык, Тигр, Кролик, Дракон, Змея, Лошадь, Коза, Обезьяна, Петух, Собака и Свинья.

Какое животное правит в 2021 году

2021 год будет годом Белого Металлического Быка. Китайцы верят, что животное передает свои отличительные признаки году, в который оно правит. Знак гороскопа Бык обладает такими качествами, как решимость, твердость, традиционность и трудолюбие. Стихия Металла наделяет его железной волей, а белый цвет - уверенностью в себе.

Когда начнется год Быка по восточному календарю

Китайский новый год празднуют в ночь на второе новолуние после зимнего солнцестояния. Новый год в Китае отмечают две недели, чтобы завоевать благосклонность нового знака. В следующем году год Быка отмечается с 12 февраля 2021 года до 30 января 2022. Предыдущие года Быка были в 2009, 1997, 1985, 1973, 1961 годах.

Каким будет год Белого Металлического Быка

Следующий год обещает быть спокойным, он пройдет в работе над собой. Бык любит честных, ответственность и трудолюбивых людей. Это уверенный в себе и спокойный знак, он не любит активность и перемены.

Первая половина года будет продуктивной, в это время рекомендуется уделить внимание своей карьере. Во второй половине 2021 года займитесь своим здоровьем и берегите нервы - это время стрессов.

Финансовый прогноз на 2021 год

2021 год Белого Быка обещает стабильность в финансах и успех в бизнесе. Однако всё зависит от вашего трудолюбия. Бык не одобряет леность и легкомыслие. Ждать быстрого и легкого заработка в этом году не стоит. Также не пытайтесь заработать нечестным путем, обманом и мошенничеством - это может разгневать Быка.

Любовный гороскоп на 2021 год

Белый Бык - очень консервативный и преданный знак. Измены, предательства и легкомысленность в этом году не приведут ни к чему хорошему. 2021 год считается удачным для заключения брака, совместного проживания и рождения детей.

Однако пускать в свою жизнь кого-то Бык не любит, этот знак довольно скрытный. Поэтому новые знакомства и влюбленности в этом году пройдут с трудностями.

Как встречать Новый год 2021

Встречать год Быка лучше всего дома, в кругу родных и любимых людей. Шумные вечеринки и дискотеки Быку не по душе. На стол лучше всего подавать блюда из овощей, мясо с картошкой, привычные новогодние салаты, соленья и консервацию. В качестве напитка выберите компот, морс, натуральный сок. Избегайте телятины и говядины, так как это может обидеть Быка. Лучше используйте другие виды мяса.

Чтобы достойно встретить год Быка, выбирайте одежду белых и светлых цветов. Женщинам подойдут легкие платья, металлические украшения и пояса, серебристые сумочки и туфли. Мужчины могут надеть бежевый костюм и белую рубашку. Избегайте красного цвета в одежде чтобы не разозлить Быка.

Дети, рожденные в год Быка

Бык наделяет ребенка такими качествами, как послушность и воспитанность. Рожденные в 2021 году дети будут послушными, самостоятельными, терпеливыми. Они избегают скандалов и не боятся ответственности.

Дети знака Бык упрямые и твердолобые. Им тяжело учиться и запоминать новую информацию. Они редко проявляют себя в искусстве, но добиваются успехов в спорте.

Источник: astrology.unian.net

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