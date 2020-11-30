Как будут расти пособия и российских пенсионеров в 2021 году

Ничего пока неизвестно о том, как будут обстоять дела с выплатами для официально работающих пожилых россиян.

По усредненным показателям увеличение составит около тысячи рублей, но возможны нюансы

Плановые индексации пенсий россиян проводятся согласно ранее установленному графику. В Пенсионном фонде используют для повышения пенсий разных групп получателей пособий разные месяцы, поэтому пока одни пенсионеры уже получают средства после перерасчета, другим категориям приходится ждать.

Ничего пока неизвестно о том, как будут обстоять дела с выплатами для официально работающих пожилых россиян. В правительстве не пришли к единому решению по заданному вопросу, так как средств в пенсионной казне на удовлетворение таких нужд не нашлось. В министерствах считают, что пенсия представляет собой компенсацию потерянного заработка, а раз гражданин все еще работает, то он может обойтись без индексированной пенсии.

Первыми в очереди на индексацию стоят пенсионеры, которые отправились на заслуженный отпуск по возрасту. Таким получателям полагается повышение в 6,3%. Это больше, чем запланированная экономистами инфляция приблизительно в полтора раза. По усредненным показателям увеличение составит около тысячи рублей, но возможны нюансы.

Кому из российских пенсионеров полагается индексация

Кроме январской волны повышений претендовать на повышенные выплаты смогут ветераны боевых действий и инвалиды вне зависимости от того, какая категория им была присвоена. Их ждут хорошие новости с февраля. Планируется, что повышение тут будет не столь значительным, как в случае с пенсиями по старости. Более точный процентный коэффициент будет назван после того, как пересчитывают индекс потребительских цен за прошлый отчетный период.

Одними из последних повышение получат те граждане, которые за время активной трудовой деятельности не успели накопить достаточно:

стажа;

пенсионных баллов.

Такая пенсия носит название социальной. Повышение в ее рамках выглядит более скромно – всего лишь 2,6%, но так как указанный процент все еще официально не был утвержден, возможны варианты повышения показателя. Увеличение по этой части проводится на основании прогнозов по индексу роста прожиточной минималки для людей пенсионного возраста.

Источник: 1rre.ru