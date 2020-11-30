В каких регионах можно оформить выплаты женщинам, родившим до 25 лет

Претендовать на финансовую помощь могут только те мамы, чьим детям исполнилось хотя бы 2 месяца после рождения.

Суммы единовременного начисления могут серьезно варьироваться

Материальная поддержка молодых родителей давно вышла за рамки помощи только адресно, и теперь выплаты в некоторых регионах могут назначать женщинам, родившим до 25 лет. Причина для такой возрастной границы кроется в понимании властей того, что молодым специалистам после окончания вуза сложно претендовать сразу на высокую оплату работы. Им дополнительное финансовое подспорье придется кстати.

Особенности выплат молодым матерям в регионах

В каждой области, которая участвует в программе финансирования новых матерей России, ориентируются не только на обобщенные правила, но и руководствуются собственными дополнениями. Суммы единовременного начисления могут серьезно варьироваться, как и некоторые бюрократические нюансы. Чтобы точно получить причитающиеся от государства средства, стоит предварительно проконсультироваться с местным представителем органов социальной защиты.

В Санкт-Петербурге действует 2 направления программы, которые охватывают разные временные интервалы. Деньги переводят мама при рождении первенца в одном из двух случаев:

рождение было зафиксировано с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 года, а матери от 20 до 24 лет включительно;

рождение зафиксировали, начиная с 1 января 2020 года, а возрастной диапазон матери от 19 до 24 лет включительно.

При соответствии указанным временным стандартам молодая мать имеет право претендовать на получение 51,189 рублей. Консультанты заранее предупреждают, что правило денежной выплаты распространяются даже на ситуации, когда имела место быть многоплодная беременность. Средства перечисляют однократно из расчета на одного малыша.

Одним из других важных пунктов считается постоянная регистрация. Она должна быть в Санкт-Петербурге. Что касается сроков подачи заявления, то заявки принимают сразу после и вплоть до полутора лет крохи.

Алгоритм начисления средств женщинам, родившим до 25 лет

В Архангельской области действует несколько иной механизм. Тут ориентируются на мам, которые впервые родили в возрасте от 18 до 25 лет включительно. Претендовать на единовременную выплату могут только те женщины, которые не просто являются гражданками Российской Федерации, но еще и успели зафиксировать за собой место жительства/пребывания именно в Архангельской области хотя бы на протяжении 3 лет.

Малыш должен быть рожден со 2 июля 2020 года.

Учитывается и среднедушевой доход семьи. Он должен при расчете оказаться ниже двукратного значения прожиточной минималки на душу населения, который был официально принято на территории Архангельской области. Рассчитывать на средства могут и те мамы, которые родили первенца в возрасте от 20 до 25 лет в период с января по 1 июля 2020 года.

Претендовать на финансовую помощь могут только те мамы, чьим детям исполнилось хотя бы 2 месяца после рождения. Как и в случае с Санкт-Петербургом, при начислении средств не учитывается количество рожденных за один раз малышей, поэтому за близнецов, двойняшек и т.д. все равно заплатят одну сумму.

Каким женщинам могут отказать в выплатах

В некоторых случаях выплаты могут не состояться. Обычно это происходит при предоставлении неполного пакета документов, который может разниться в каждой области, но бывают в другие исключения. Среди них выделяют рождение мертвого ребенка или гибель первенца до достижения им двухмесячного возраста.

В список ограничений попало лишение родительских прав или отправка малыша на государственное обеспечение. Поступившее согласие на усыновление третьим лицом тоже является основанием для официального отказа. Передача крохи в рамках программ опеки или попечительства тоже аннулируют возможности получения денег.

Источник: 1rre.ru