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Вам задерживают путинское попобие с 3 до 7 лет за ноябрь 2020 года?

17:20 30.11.2020 Фото: pixnio
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От родителей, проживающих в Самарской области, стали поступать жалобы на задержку обещанных выплат. Это уже не первый раз, когда в регионе возникает такая проблема.

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Ситуация с задержкой начислений повторяется не первый раз

На периодических началах выплату детских пособий на малышей в возрасте от 3 до 7 лет задерживают по разным причинам, но почему затягивание начислений состоялось за ноябрь 2020 года – все еще запутанный вопрос. Корень проблемы следует искать в каждом регионе индивидуально, так как основания для задержек разнятся от области к области.

 Почему задерживают выплату детских пособий

Чтобы уточнить настоящую причину, послужившую основание для задержки, следует учитывать региональные особенности. В некоторых случаях проблема носит исключительно технический характер. Случалось и такое, что выделенные средства попросту не успели доходить до муниципалитетов районов, поэтому в ведомствах призывали родителей набраться терпения.

Ситуация с задержкой начислений повторяется не первый раз. В Челябинской области недовольства по этому поводу поступали на постоянной основе, так как деньги за октябрь семейные россияне так и не смогли получить вовремя. Народ сначала тихо жаловался друг другу в социальных сетях, потом начал открыто задавать интересующие вопросы напрямую губернатору Алексею Текслеру. Замечено было, что среди жалующихся оказались жители целого ряда районов:

  • Каслей;
  • Еманжелинск;
  • Чесмы.

Министр соцотношений по Челябинской области Ирина Буторина сообщила о том, что в ведомстве на еженедельном основании проводят работы по назначению и перечислению денежных средств. По данным на последний день октября выплата была назначена на 74 тыс. детей. Сумма средств за октябрь предусматривала 793 млн рублей.

Сложности с начислением средств на детей в возрасте с 3 до 7 лет

Конкретно в случае Челябинского региона сложность крылась в техническом сбое. Именно этот аспект становится преградой для осуществления своевременных выплат, ведь в ОГКУ «Центр информационно-технического обслуживания» появилось уведомления об аукционе. Речь там шла о поиске того, кто бы мог качественно оказывать услугу именно по обеспечению работы Единой информационной системы в бесперебойном режиме. Не поскупились тут выделить на такие нужды сразу миллион рублей.

Причиной для необходимости получения услуг на новом, более качественном уровне стала как раз практика мер соцподдержки семей с детьми в обстоятельства пандемии коронавируса. Так как в новых условиях на систему межведомственного взаимодействия свалилась сразу непривычная ей повышенная нагрузка, то и сложности не заставили себя долго ждать.

В практических условиях тендер означает найм компании, которая станет контролировать техническое состояние электронной системы. Реагирование должно производиться в течение 2 часов, если речь идет о капитальной поломке, или 24 часов, если имеет место некритичный случай.

Где задерживают перечисление детских денег за ноябрь

От родителей, проживающих в Самарской области, стали поступать жалобы на задержку обещанных выплат. Это уже не первый раз, когда в регионе возникает такая проблема. Обычно средства самарским семьям, участвующим в программе государственной поддержки, поступают ежемесячно в первых числах. На деле же в ноябре в привычном расписании произошел сдвиг, из-за чего зависящие от государственных денег родители принялись бить тревогу.

В Министерстве социально-демографической политики оперативно отреагировали на поступающие жалобы, сообщив, что действительно задержка имеет место быть. Представители ведомства заверили, что средства будут отправлены в любом случае, но ждать денег нужно после 20 ноября. Чем вызваны такие смещения графика – уточнено не было.

Источник: 1rre.ru

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От редакции

Вам задерживают выплаты?

Аноним, 30 ноября 2020 18:06
НВР:
Да
Аноним, 30 ноября 2020 18:12
НВР:
ростовская область :да

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