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Кто получит двойную пенсию в декабре 2020 года

16:40 30.11.2020 Фото: pixabay
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Двойные пенсии получат в декабре 2020-го граждане, которым деньги начисляют в период с 1-го по 10-е января.

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На 1 января 2021-го в России запланирована индексация страховых пенсий

Некоторым гражданам России можно рассчитывать на получение пенсий в декабре за два месяца сразу. Графики выплат могут измениться в связи с предстоящими новогодними праздниками.

Россиянам, пользующимся услугами «Почты России», рекомендовали следить за графиком работы ее отделений. Почта начнет работать с 4 января 2021 года, уточнили российские чиновники.

Россияне получат двойную пенсию в декабре: кому можно рассчитывать

Двойные пенсии получат в декабре 2020-го граждане, которым деньги начисляют в период с 1-го по 10-е января. Таким образом, данная категория получит одновременно декабрьские и январские выплаты. Пенсионеры, получающие деньги после 9-го числа, могут рассчитывать на своевременные январские пенсии.

Пенсии за январь 2021 года будут перечислять россиянам с 25 по 31 декабря уходящего года.

Индексация пенсий россиян в 2021 году

На 1 января 2021-го в России запланирована индексация страховых пенсий – гражданам можно рассчитывать на повышение выплат на 6,3%. Зампред социального комитета Совфеда Елена Бибикова недавно напомнила о том, что индексация пенсий с 1 января предусмотрена действующим в нашей стране законодательством. Увеличатся, в том числе и пенсии по старости, констатировала Бибикова.

Заявление Путина

Напомним, в начале осени на встрече с сенаторами глава государства заявил о том, что независимо от социально-экономической ситуации в России размеры страховых пенсий вырастут со следующего года на 6,3%.

Следует отметить, что запланированная на 1 января 2021-го индексация будет практически в полтора раза выше инфляции. По прогнозам российских экономистов и финансистов, уровень инфляции в уходящем году достигнет отметки в 3,7-3,8%. Пенсия в России вырастет в итоге в среднем на 1000 рублей.

Источник: Пронедра

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