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Будет ли индексация пенсии работающих пенсионеров в 2021 году

15:40 30.11.2020 Фото: Pixabay
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В октябре президент заявил, что одобряет инициативу о разработке нового закона – Владимир Путин согласился с тем, что конституционные нормы нужно соблюдать.

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Социальные пенсии растут в России ежегодно

С 1 января 2021 г. страховая пенсия неработающего пенсионера вырастет на 6,3%, и в среднем выплаты граждан увеличатся на 1000 рублей. Это следует из недавнего заявления зампреда комитета Совфеда по вопросам социальной политики Елены Бибиковой.

По данным Минтруда РФ, среднегодовая страховая пенсия по старости будет достигать в наступающем году отметки в 17 443 руб. Елена Бибикова проинформировала также о том, что социальные пенсии проиндексируют в следующем году приблизительно на 2,6%, а ежемесячные выплаты ветеранов и инвалидов повысят при этом на 3,8%.

Индексация пенсий работающих пенсионеров: будет ли в 2021 году

В середине лета уходящего года российские парламентарии подводили итоги весенней сессии и указали на то, что необходимо неукоснительно соблюдать Основной Закон государства с теми изменениями, которые в него внесли.

Представители «Единой России» вновь подняли тогда актуальный для работающих российских пенсионеров вопрос об индексации полагающихся им выплат. Предполагалось, что ряд противоречий с обновленной Конституцией разрешат осенью. Чтобы индексация пенсий работающих пенсионеров стала возможной в 2021-м, нужно отменить закон, который предусматривает «заморозку» выплат.

В проекте госбюджета власть заложила рост средней пенсии, однако, затрагивает это исключительно пенсионеров, уже прекративших свою трудовую деятельность. В главном финансовом документе страны нет ряда статей в связи с пандемией и теми сложностями, которые ее сопровождают.

В октябре президент заявил, что одобряет инициативу о разработке нового закона – Владимир Путин согласился с тем, что конституционные нормы нужно соблюдать.

Между тем, определенность в этом вопросе не появилась и в ноябре. Аналитики убеждены, что решение о внедрении индексаций пенсий работающих пенсионеров будет принято, вероятнее всего, не раньше, чем состоится весенняя сессия в наступающем году.

Когда ждать индексацию социальных пенсий в России

На 1 апреля 2021-го запланирована индексация социальных пенсий россиян. Напомним, по закону, они полагаются лицам, не набравшим нужное число пенсионных баллов и не обладающим стажем, необходимым для получения страховых пенсионных выплат.

Социальные пенсии растут в России ежегодно — их повышают на прогнозный индекс роста прожиточного минимума гражданина пенсионного возраста.

Заявление Минтруда России

Пресс-служба Минтруда РФ проинформировала о том, что среднегодовая страховая пенсия по старости для неработающего пенсионера будет составлять в следующем году 17 443 руб. На индексацию выплат направляют 7,8 триллиона руб. Еще 632,7 миллиарда власть планирует выделить на иные выплаты по линии пенсионного ведомства, сообщили в Министерстве труда.

В середине лета уходящего года в Минтруда РФ озвучили следующую информацию: в период с 2021-го по 2024-й год индексация выплат будет выше прогнозируемого уровня инфляции. Ожидается, что в 2022-м повышение достигнет 5,9%, в 2023-м — 5,6%, а в 2024 году — 5,5%.

Источник: pronedra

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