За какие нарушения могут аннулировать водительские права с 1 января 2021 года?

Практический экзамен может быть остановлен из-за не пристегнутого ремня безопасности или разговора по мобильному телефону за рулем

С 1 апреля 2021 г. в России начнут действовать новые правила сдачи экзаменов для получения водительских удостоверений. Основным изменением конкретно по экзамену станет ликвидация практики на автодроме. Правило, о котором идет речь, будет актуальным для автобусов, грузовиков и «легковушек», а также для составов автотранспорта.

«Площадку» оставили, однако, для сдачи экзаменов мотоциклистами, водителями мопедов, трициклов и квадроциклов. Их аттестацию будут проводить на площадках, закрытых для пешеходов и иного транспорта.

Новые правила экзамена на водительское удостоверение

В экзамене для получения прав категории B1 (трициклы и квадроциклы) появятся упражнения на остановку, задний ход и торможение. Из других изменений отметим следующее: рядом с водителями автомобилей во время экзаменов на права смогут быть как представители автошкол, так и любой из претендентов на получение удостоверения.

Из пояснительной записки экспертов, работавших над изменениями, следует, что от «площадки» решено было отказаться для того, чтобы поменять подход автошкол к практическому обучению учеников.

В МВД полагают, что автошколы прекратят «натаскивать» своих учеников на некоторые упражнения в рамках закрытых площадок. Кроме этого, авторы инициативы отметили, что будущие водители начнут отныне учиться управлять транспортом в реальных условиях, то есть на дорогах, а не по «заученным» маршрутам.

Эксперты утверждают также, что сократили период времени, за который кандидатам будут выдавать права.

Оценка навыков водителей

Изменения затронут со следующего года систему оценки навыков водителей в условиях движения по дорогам. Речь идет о том, как ошибки влияют на безопасность. Практический экзамен может быть остановлен из-за не пристегнутого ремня безопасности или разговора по мобильному телефону за рулем, следует из пояснительной записки.

С 1 апреля 2021-го заявления на проведение экзаменов будут формировать должностные лица — заявителям необходимо будет лишь ставить подписи под их распечатанными версиями. В МВД задумались также о введении процедуры передачи сканов всех документов в электронном формате.

Аннулированию будут подлежать с 1 апреля как результаты экзаменов на права, так и непосредственно водительские удостоверения, подчеркнули официальные представители МВД РФ.

За что могут аннулировать водительское удостоверение с 1 апреля 2021 года: о чем должны знать автовладельцы

Водительское удостоверение могут признать недействительным по следующим причинам:

истек срок действия документа;

изменились персональные данные водителя;

права повреждены;

нарушен процесс выдачи документа;

медицинские противопоказания.

Водительское удостоверение будет аннулировано на протяжении 10 дней с того момента, как автомобилиста об этом предупредят. Подчеркнем, что в случае с упразднением прав недействительным автоматически становится и международное водительское удостоверение гражданина России, если таковое имеется.

Источник: Пронедра