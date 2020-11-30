Как восстановить кишечник после антибиотиков?

Антибиотики действуют не только против виновников конкретного инфекционного заболевания. Попутно антибиотики уничтожают и другие микроорганизмы, а среди них есть не только вредные, но и полезные.

Чаще всего они принимаются внутрь в виде таблеток

Эти лекарства спасли сотни миллионов жизней и помогли человечеству справиться со многими опасными инфекциями. Но за такое благо приходится и платить немалую цену. Извечная проблема – удар по микрофлоре во время лечения антибиотиками. В этой статье мы расскажем, как добиться минимального ущерба от курса антибиотиков и быстро восстановиться.

Как «работают» антибиотики Антибиотики разных групп обладают разным механизмом действия. Но так или иначе все они блокируют жизненно важные процессы жизнедеятельности микроорганизмов и делают невозможным их дальнейшее размножение. Антибиотики применяются для лечения или профилактики бактериальных инфекций. Чаще всего они принимаются внутрь в виде таблеток. Однако при некоторых тяжелых инфекциях препараты вводятся внутримышечно или внутривенно. Антибактериальные препараты оказывают системное противомикробное действие. Это значит, что они действуют не только против виновников конкретного инфекционного заболевания. Попутно антибиотики уничтожают и другие микроорганизмы, а среди них есть не только вредные, но и полезные.

В чем опасность антибиотиков Нарушение баланса микробиома человеческого организма – цена за быстрое избавление от опасных инфекций. Известно, что кишечная микрофлора – это отдельная сбалансированная экосистема. Ее изменения способствуют развитию ряда заболеваний. Это, прежде всего, инфекции, ожирение, сахарный диабет, а также воспалительные и даже неврологические заболевания. Полезные бактерии участвуют в процессе переваривания углеводов и клетчатки. Нарушение этих процессов приводит к изменению осмотического давления и развитию диареи. Кишечная микрофлора также принимает участие в образовании короткоцепочечных жирных кислот. Эти кислоты используются клетками слизистой кишечника в качестве энергетического и питательного ресурса. Их недостаток приводит к развитию дистрофических процессов в кишечнике. Существует также и другая проблема, приобретающая все большую актуальность – антибиотикорезистентность. Любой организм эволюционирует в соответствии с изменениями окружающей среды. Микроорганизмы кишечника – не исключение. При приеме антибиотиков происходит оптимизация генов устойчивости к антибактериальным препаратам. Известно, что бактерии могут передавать друг другу такие гены. Таким образом, формируются целые колонии микроорганизмов, резистентных к антибиотикам. Такую устойчивость могут приобретать и условно-патогенные микроорганизмы, населяющие кишечник. При дисбиозе (когда количество таких микроорганизмов резко увеличивается) справиться с проблемой намного сложнее. Поэтому принципы рациональной антибиотикотерапии сегодня актуальны как никогда.

Как избежать неприятностей после приема антибиотиков? Первое правило приема антибиотиков – не назначать их себе самостоятельно. Даже если вы помните, какой антибиотик вам назначали раньше при подобных симптомах. Время от времени врачи получают новую информацию о том, к какому антибиотику увеличилась резистентность, и чем его можно заменить. Кроме того, появляются новые, более эффективные препараты. Врач назначит нужный антибиотик, учитывая предполагаемого возбудителя, его чувствительность к антибактериальной терапии и характер течения болезни. Второе правило приема антибиотиков – строго придерживаться назначенного курса лечения. Многие, почувствовав облегчение, отменяют препарат раньше, совершая ошибку. Сокращение курса терапии антибиотиками только увеличивает риски развития антибиотикорезистентности.

Пробиотики после антибиотиков Восстановление после антибиотиков, прежде всего, предусматривает нормализацию кишечной микрофлоры. Для этого врачи рекомендуют принимать пробиотики – живые культуры бифидо- и лактобактерий, населяющих кишечник. Впервые термин «пробиотик» был введен Нобелевским лауреатом Ильей Мечниковым, который всем советовал регулярно употреблять йогурты и кисломолочные продукты с живыми бактериями. Однако сегодня польза пробиотиков все еще остается спорным вопросом. Проблема состоит в том, что при приеме внутрь подавляющее большинство бифидо- и лактобактерий погибают в агрессивной среде желудочного сока. До кишечника доходит очень мало бактерий в ослабленном состоянии. Некоторые исследования показывают, что некоторые пробиотики все же полезны. Например, пробиотики на основе бактерий Lactobacillus rhamnosus или Saccharomyces boulardii эффективны для предотвращения диареи после антибиотиков. Антибиотики оказывают негативное воздействие не только на кишечную микрофлору, но и на микрофлору влагалища у женщин. Поэтому сегодня появились пробиотики для восстановления женской микрофлоры. Как правило, это вагинальные суппозитории, содержащие живые культуры бактерий, представляющих нормофлору влагалища.

Пребиотики после антибиотиков Многие путают пробиотики и пребиотики. Последние представляют собой сложные углеводы, которые расщепляются в кишечнике только при участии бактерий. Пребиотик – это пища для полезных бактерий кишечника. Если употреблять пребиотики, то можно поменять состав микрофлоры в сторону увеличения количества полезных бактерий. Самым распространенным пребиотиком является клетчатка. Также к пребиотикам относят лактулозу, инулин и другие виды олигосахаридов и полисахаридов. Пребиотики не только способствуют увеличению популяции бифидо- и лактобактерий, но также выводят токсины. Другие рекомендации для восстановления после антибиотиков Помимо приема про- и пребиотиков, для восстановления после антибиотиков врачи советуют придерживаться следующих рекомендаций: пить больше воды;

есть больше овощей и ягод (в них много клетчатки);

включать в рацион питания ферментированные продукты (например, квашеную капусту).