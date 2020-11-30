Мороз и солнце: Какая погода ждет 30 ноября жителей Бердска

Местами туманы, изморозь.

Местами туманы, изморозь. Метеорологическая обстановка: переменная облачность, ночью и утром местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Местами туманы, изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер переменный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью: -12, -17°С, местами до -24°С, днем: -7, -12°С.

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