Мороз и солнце: Какая погода ждет 30 ноября жителей Бердска

Метеорологическая обстановка: переменная облачность, ночью и утром местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Местами туманы, изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер переменный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью: -12, -17°С, местами до -24°С, днем: -7, -12°С.
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Местами туманы, изморозь.
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От редакции
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