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Как создать настроение праздника во время пандемии, рассказали психологи

08:00 30.11.2020 Фото: pixabay
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Стоит постараться определить, что именно доставляет вам радость, и воспроизвести это состояние.

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Стоит постараться определить, что именно доставляет вам радость, и воспроизвести это состояние.

Залогом хорошего настроения является позитивное восприятие окружающей действительности. Даже в период пандемии и связанных с ней ограничений в нынешних условиях можно увидеть что-то положительное, новые возможности, тогда и предстоящие праздники не будут омрачены ненужными переживаниями.

Такими советами накануне Нового года поделились психологи, пишет RT.

- Человек, который перестроился и считает, что нестабильность - это хорошо, что в нестабильности можно добиваться большего, к любым изменениям окружающей среды будет относиться как к ресурсу, станет искать возможности, - считает клинический психолог, писатель Михаил Хорс.

Вместе с тем, полагает его коллега Наталья Варская, единого рецепта создания праздничного настроения, который сработал бы для каждого, нет. Стоит постараться определить, что именно доставляет вам радость, и воспроизвести это состояние.

- Каждый индивидуально цепляется за какие-то вещи, которые его радуют. Для кого-то собраться вместе с семьей уже радостно. И не нужны увеселительные заведения, тем более что вообще считается, что Новый год и Рождество - все-таки домашние праздники, - пояснила психолог.

Как уже писала "РГ", во многих регионах России в этом году решили отказаться от массовых праздничных мероприятий, а также от корпоративов. В большинстве случаев кафе и рестораны 31 декабря будут работать только до 22.00 или 23.00. Власти и медики призывают граждан встретить Новый год в кругу родных и близких.

новый год. пандемия
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