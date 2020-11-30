На аукционе продаст «билет» на ежегодный осмотр «Джоконды» Лувр

Во время пандемии, которая поражает в первую очередь наиболее уязвимые слои общества, этот проект становится еще более необходимым.

Парижский музей Лувр выставит на аукцион более 20 лотов, среди которых будут не только картины, но и редкие услуги, "позволяющие пережить уникальный опыт". Об этом сообщается в заявлении аукционного дома Christie's.

"Впервые за всю историю своего существования Лувр выставляет на торги 24 лота, среди которых произведения искусства, любезно предоставленные современными художниками, сотрудничающими с музеем (Йохан Кретен, Кандида Хефер, Ева Жоспан, Жан-Мишель Отоньель, Пьер Сулаж и Ксавье Вейан), уникальные предложения и услуги, оказываемые Лувром, а также лоты, созданные в сотрудничестве с мировыми брендами".

Одним из самых интересных "нематериальных" лотов станет возможность присутствия при ежегодном осмотре картины "Джоконда" ("Мона Лиза"), в ходе которого ее достают из выставочной витрины. Покупатель сможет наблюдать за процессом вместе с директором музея Жаном-Люком Мартинезом. Кроме того, на аукцион будут выставлены и другие предложения, например, посещение специального концерта в зале для королевских приемов или вечерняя прогулка по крышам в компании художника-авангардиста, известного под инициалами JR. В 2016 году JR сделал пирамиду "невидимой", оклеив ее листами бумаги, на которых был точно воспроизведен фронтон одного из находящихся сзади нее павильонов Лувра, а весной 2019 года он создал еще более масштабную инсталляцию на весь двор со стеклянными пирамидами, дорисовав уходящее под землю огромное "основание" главной из них.

Торги пройдут с 1 по 15 декабря на сайте Christie's и будут организованы при поддержке аукционного дома Drouot. Как отмечается в коммюнике, собранные на торгах средства будут направлены на создание в музее нового пространства Studio, предназначенного для художественного и культурного образования. Его открытие запланировано на осень 2021 года.

"Во время пандемии, которая поражает в первую очередь наиболее уязвимые слои общества, этот проект становится еще более необходимым. Художественное сообщество и те бренды, которые тесно связаны с Лувром, мгновенно откликнулись на наш призыв о помощи, за что я им крайне признателен. Они знают, что образовательные проекты лежат в основе деятельности Лувра. Вот почему я хотел, чтобы доходы от торгов, организованных Christie's и Drouot, были направлены именно на эти цели. Таким образом, их щедрость будет напрямую способствовать поддержке сообщества", - заявил директор Лувра.