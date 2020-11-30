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Аномальный холод захватит несколько регионов России. Новосибирскую область тоже? Узнайте

09:30 30.11.2020 Фото: pixabay
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По словам Вильфанда, температура в этих регионах будет ниже нормы на 5-10 градусов.

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По словам Вильфанда, температура в этих регионах будет ниже нормы на 5-10 градусов.

Аномально холодная погода прогнозируется в Астраханской, Саратовской, Омской, Екатеринбургской областях, в Татарстане, Башкортостане и еще ряде регионов России в течение недели. Местных жителей ожидает "настоящий холод" с отклонениями от нормы на 5-10 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Холодно будет на юго-востоке европейской части России, в Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Самарской областях, Башкортостане, Татарстане. Холодно также будет в Екатеринбурге, Оренбурге, Кургане, Новосибирске, Омске, Томске. Там температуры будут минус 20-25 градусов. Это по-настоящему холод, конечно", - сказал он.

По словам Вильфанда, температура в этих регионах будет ниже нормы на 5-10 градусов.

аномалия погода прогноз
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