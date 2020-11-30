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Играл с собакой: нашли два перелома после падения у Байдена

09:15 30.11.2020 Фото: Reuters
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Вероятно, в течение нескольких недель президент будет вынужден ходить в специальном ботинке.

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Выборы президента США прошли 3 ноября. Байден, по предварительным данным, набрал до 306 выборщиков от штатов при необходимых 270. 

Объявившему о своей победе на президентских выборах в США Джо Байдену после томографии диагностировали переломы костей стопы, сообщает его журналистский пул.
"Компьютерная томография подтвердила нитевидные переломы боковой и средней клиновидных костей",- цитирует репортеры врача.
В сообщении отмечается, что Байден, вероятно, в течение нескольких недель будет вынужден ходить в специальном ботинке.

Байдену потребовался осмотр врача после того, как в субботу он поскользнулся и подвернул лодыжку, играя со своей собакой Мейджором. Первоначально ортопед не подтвердил повреждений костей, а только растяжение мышцы, но направил политика на дополнительное обследование.
Выборы президента США прошли 3 ноября. Байден, по предварительным данным, набрал до 306 выборщиков от штатов при необходимых 270. Действующий президент Дональд Трамп не признает поражение и оспаривает его в судах ряда штатов.

перелом повредил лодыжку президент Джо Байден
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От редакции

С ним все хорошо?

Аноним, 30 ноября 2020 10:05
Это скорее всего происки Дональда

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