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Кто и как предлагал остановить войну: представил детали переговоров с Путиным Пашинян

09:45 30.11.2020 Фото: pixabay.com
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9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении боев в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

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Пашинян представил свою версию «проваленных переговоров» с Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян представил свою версию телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, состоявшегося в октябре, до принятия соглашения по Нагорному Карабаху. Об этом он написал в Facebook.

Пашинян рассказал, что 19 октября ему позвонил президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян и заявил о необходимости прекратить войну. Тогда армянский премьер позвонил Путину, и тот сказал, что это должно быть сделано в соответствии с логикой российских предложений.
«То есть отложить вопрос о статусе, передать регионы [Азербайджану], разместить российских миротворцев. Я сказал, что нужно разместить миротворцев вдоль бывшей границы Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) и Лачинского коридора. Он согласился, и мы договорились, что я позвоню еще раз после обсуждений», — добавил Пашинян.

По его словам, на следующий день ему позвонил Путин и сказал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев согласен, но миротворцы должны разместиться не вдоль границы НКАО, а в соответствии с фактической линией соприкосновения, поскольку представители Баку не собираются отходить от позиций в Гадруте и Талише.

«Армянская сторона должна была также взять обязательства по возвращению азербайджанцев в Шуши. Таким образом, перемирие стало невозможным, так как я сказал, что даже если соглашусь в вопросе Гадрута, не представляю возможность сдачи Шуши Азербайджану», — написал премьер, отметив, что Путин удивился такому решению.

«Когда я представил мои доводы, [Путин] сказал, что это логично, и он не был хорошо проинформирован о некоторых тонкостях», — раскрыл Пашинян. По его мнению, если бы Ереван согласился сдать Шуши, то Баку выдвинул бы новые условия — взять под контроль автодорогу Кармир Шука — Шуши.

Ранее президент России рассказал, что в октябре в ходе переговоров убедил Алиева прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе с условием возвращения беженцев в Шуши, однако Пашинян выступил против. По словам Путина, премьер Армении ему сказал, что видит в этом условии угрозу для интересов своей страны и Карабаха. Глава государства подчеркнул, что не понимает, в чем, по мнению армянской стороны, заключалась эта угроза. Таким образом, переговоры были провалены.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении боев в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны договорились, что Баку получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. Кроме того, в Карабахе будут присутствовать российские миротворцы. Подразделения будут развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.

военный конфликт Нагорный Карабах Владимир Путин Никол Пашинян
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От редакции

Конфликт закончен?

Аноним, 30 ноября 2020 10:16
Главное, чтобы армяне не втянули нас, русских, в свою войну. Хотят Карабах - пусть сами воюют, а не прикрываются нами.

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