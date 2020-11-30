С избалованной школьницей сравнил немецкого министра обороны Шойгу

Шойгу сравнил главу Минобороны Германии со школьницей младших классов

Министр обороны Сергей Шойгу прокомментировал заявление своей коллеги из ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о том, как надо разговаривать с Россией.

Выступая в Бундестаге 25 ноября, она призвала правительство поддерживать оборонные расходы на высоком уровне, чтобы Европа могла вести переговоры о разоружении с Москвой "с позиции силы". Как пояснила Крамп-Карренбауэр, это связано с тем, что "российская сторона сделала масштабные инвестиции в модернизацию своих вооруженных сил, что она располагает новыми видами вооружений, что ее угроза стала еще более явственной".

Говоря о 75-летии Победы в Великой Отечественной войне, Шойгу напомнил, что в этом году в Черном море нашли затопленный во время войны теплоход "Армения" с останками гражданских лиц. По мнению министра, это один из многочисленных эпизодов войны, о котором надо рассказывать.



"Особенно когда нынешнее поколение политиков, допустим, той же Германии, начинает нас учить жизни и начинает рассказывать, как с нами надо разговаривать с позиции силы. < ...> Здесь это больше похоже, знаете, на выступление ученицы младших классов с нападками на учеников совсем другой школы. Причем ученицы, у которой мама или папа — директор школы. Она может себе все позволить. Ребят, так мы в другой школе, у нас директор другой", — напомнил глава Минобороны о высказывании Крамп-Карренбауэр.

Ее выступление прокомментировали и в МИД. Так, официальный представитель ведомства Мария Захарова накануне указала, что Германия находится в позиции зависимой страны. Как подчеркнула дипломат, это не ее вывод, а признание самой Крамп-Карренбауэр, заявившей, что ФРГ в военной сфере несостоятельна без США. Захарова также напомнила, что в Германии расположен крупнейший после Японии зарубежный американский военный контингент.

Источник: РИА Новости