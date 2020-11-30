30.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Образование / Общество

Испанский стыд: почему начали отчислять иностранных студентов в России

10:15 30.11.2020 Фото: pixabay.com
1 1

Последние жалуются на то, что обучение творческим профессиям невозможно проводить дистанционно.

% name% title
Иностранных студентов в России начали отчислять

Иностранных студентов начали отчислять из российский вузов, поскольку они не могут вернуться в страну из-за закрытых границ и присутствовать на занятиях. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По его данным, к российскому правительству уже обратились около двух тысяч учащихся. Они просят позволить им вернуться в Россию и дать возможность продолжить обучение на российской территории. Самостоятельно приехать в страну они не могут, поскольку учеба не является основанием для пересечения границы.

Как пишет Mash, среди обратившихся — студенты, обучающиеся по квоте Россотрудничества, будущие врачи, студенты театральных специальностей. Последние жалуются на то, что обучение творческим профессиям невозможно проводить дистанционно. Таким образом, оказавшись за рубежом, они пропускают занятия по актерскому мастерству, сценической речи, фехтованию.

Правозащитник и юрист Иван Мельников сообщил, что обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой оказать содействие студентам. В правительстве ситуацию пока не прокомментировали.

граница карантин отчисление студент
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Нужно вернуть?

Аноним, 30 ноября 2020 10:36
Они думают,что здесь в России не дистанционно что-ли? Такая же фигня и здесь.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Увеличил отрыв на выборах после пересчета голосов в Висконсине Байден
10:45 30-11-2020
Увеличил отрыв на выборах после пересчета голосов в Висконсине Байден
Почему пропадает память после COVID-19: неврологи дали ответ
10:30 30-11-2020
Почему пропадает память после COVID-19: неврологи дали ответ
Лохматые и пушистые картинки с всемирным днем домашних животных 30 ноября 2020 года
10:27 30-11-2020
Лохматые и пушистые картинки с всемирным днем домашних животных 30 ноября 2020 года
Как отвести от себя беду в особую ось катастроф с 30 ноября по 4 декабря 2020 года
10:20 30-11-2020
Как отвести от себя беду в особую ось катастроф с 30 ноября по 4 декабря 2020 года
Помог ли гол Кокорина принести "Спартаку" победу над "Ротором" в матче РПЛ, узнайте
10:16 30-11-2020
Помог ли гол Кокорина принести
Испанский стыд: почему начали отчислять иностранных студентов в России 1
10:15 30-11-2020
Испанский стыд: почему начали отчислять иностранных студентов в России
С избалованной школьницей сравнил немецкого министра обороны Шойгу 1
10:00 30-11-2020
С избалованной школьницей сравнил немецкого министра обороны Шойгу
Удалите уже нецензурное слово во всю стену на магазине "Ярче" и "Монро" в центре Бердска 2
09:53 30-11-2020
Удалите уже нецензурное слово во всю стену на магазине
Замечательные интеллектуальные поздравления в День защиты информации 30 ноября 2020 года
09:50 30-11-2020
Замечательные интеллектуальные поздравления в День защиты информации 30 ноября 2020 года
Большой выбор оправ от салона VR-Оптика
09:50 30-11-2020
Большой выбор оправ от салона VR-Оптика