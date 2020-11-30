Почему пропадает память после COVID-19: неврологи дали ответ

Вторая волна пандемии коронавируса накрывает Бердск

Число жалоб на проблемы с памятью, ориентированием во времени и пространстве после перенесенного COVID-19 растет, сообщили опрошенные РБК врачи. Они связывают это с воздействием инфекции на внутренние органы и психосоматикой.

Пациенты в России стали чаще жаловаться на нарушение памяти, концентрации внимания после перенесенного коронавируса. Об этом сообщили опрошенные РБК врачи-неврологи и эксперты.

Рост числа таких обращений начался осенью, рассказал РБК хирург и реабилитолог Константин Лядов. «Мы фиксируем рост таких обращений. Если вначале, когда только появлялись эти больные, в апреле—мае, мы не видели пациентов с этими жалобами, то сейчас появляются жалобы на слабость и снижение концентрации внимания», — рассказал он. Лядов подчеркнул, что далеко не все пациенты с коронавирусом обращаются с подобными жалобами, но они, тем не менее, есть.

«Количество жалоб на подобные симптомы увеличивается», — сказал РБК невролог, главный врач реабилитационного центра «Доверие» Александр Комаров.

«Я сам переболел в легкой форме, как и некоторые мои знакомые, из неврологических последствий — сильные нейромиалгии, боли задней

наружной поверхности ног, начиная от ягодиц и до голени, которые ничем не снимаются. Причем это частый симптом, у моих переболевших коллег он есть,

у пациентов. Что касается проблем с ориентированием во времени и пространстве, а также вообще нарушением когнитивных функций, — это встречается часто, к сожалению», — заявил РБК заведующий отделением неврологии ЦКБ № 1 РЖД Евгений Середкин.

Причин для возникновения таких последствий может быть несколько, рассказали врачи. «Во-первых, это связано с психосоматическими составляющими, со стрессом и страхом. Это вызывает давление, увеличивает риск проблем с сосудами, может привести к декомпенсации хронических ишемий либо к острой имешии. Второй момент — само нейротоксическое действие коронавирусной инфекции», — рассказал РБК Александр Комаров.

Также Комаров подчеркнул, что к патологиям нервной системы может приводить и само нарушение функций легких, развивающееся при коронавирусной инфекции. Ослабленные легкие больного не в состоянии полноценно выполнять свою функцию и питать кору головного мозга кислородом, объяснил врач.

Источник: РБК