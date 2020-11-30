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Увеличил отрыв на выборах после пересчета голосов в Висконсине Байден

10:45 30.11.2020 Фото: pixabay.com
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Адвокаты Трампа на прошлой неделе направили запрос о повторной обработке бюллетеней в двух округах этого штата - Милуоки и Дейн.

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AP: Байден увеличил отрыв после пересчета голосов в Висконсине по запросу Трампа

Демократ получил на 20 600 голосов больше, чем нынешний глава Белого дома.
Пересчет голосов в штате Висконсин подтвердил победу демократа Джозефа Байдена, увеличив его отрыв от республиканца Дональда Трампа до 87 голосов членов коллегии выборщиков. Об этом сообщает в воскресенье агентство Associated Press.
Адвокаты Трампа на прошлой неделе направили запрос о повторной обработке бюллетеней в двух округах этого штата - Милуоки и Дейн. Байден по итогам получил на 20 600 голосов больше, чем нынешний глава Белого дома. Перед этим штаб действующего президента перевел $3 млн властям Висконсина для пересчета голосов в двух указанных округах. По версии юристов Трампа, там имели место случаи "внесения незаконных изменений в бюллетени, поданные при заочном голосовании, незаконной выдачи бюллетеней для заочного голосования, а также предоставления чиновниками незаконных советов, позволявших обойти законы Висконсина, касающиеся предъявления удостоверений личности избирателями".

По мнению представителя штаба Байдена в штате Даниэль Мелфи, пересчет в Висконсине лишь направлен на подтверждение победы демократа.

выборы сша Дональд Трамп Джозеф Байден
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