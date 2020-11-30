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Два условия: сделал прогноз о перспективах стоимости нефти Сечин

11:00 30.11.2020 Фото: pixabay.com
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30 ноября и 1 декабря, пройдет серия заседаний ОПЕК+, по итогам которых будет принято решение о том, стоит ли переходить к увеличению добычи нефти альянса почти на два миллиона баррелей в сутки с начала 2021 года.

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Сечин рассказал, от чего зависят перспективы цен на нефть

Перспективы цен на нефть будут зависеть от скоординированных действий участников рынка, а также от спроса на сырье, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"Все зависит от скоординированных действий участников рынка и прежде всего, конечно, от уровня потребления", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1", отвечая на вопрос о прогнозе по ценам на нефть и сохранении тенденции к их колебаниям.
На следующей неделе, 30 ноября и 1 декабря, пройдет серия заседаний ОПЕК+, по итогам которых будет принято решение о том, стоит ли переходить к увеличению добычи нефти альянса почти на два миллиона баррелей в сутки с начала 2021 года. Участники изучают отсрочку этого шага на некоторый срок из-за замедления восстановления спроса на сырье на фоне "второй волны" пандемии COVID-19.

Так, газета The Wall Street Journal писала на этой неделе, что ОПЕК и ее партнеры во главе с Россией склоняются к продлению текущих параметров сокращения добычи нефти еще на два-три месяца.
Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме — на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года. Далее предполагается, что с января до конца апреля 2022 года ОПЕК+ будет сокращать добычу нефти на 5,8 миллиона баррелей в сутки.

баррель нефть Игорь Сечин
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От редакции

Ждать повышения цен?

Аноним, 30 ноября 2020 11:17
Лучше бы молчал, за умного сошел бы, "господин-товарищ" Сечин И.И. - филолог-романист, преподаватель португальского и французского языков.

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