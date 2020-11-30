Помог ли гол Кокорина принести "Спартаку" победу над "Ротором" в матче РПЛ, узнайте

Следующий матч "Спартак" проведет 5 декабря против "Тамбова" дома, "Ротор" в этот же день сыграет в гостях с "Краснодаром".

Гол Кокорина принес "Спартаку" победу над "Ротором" в матче РПЛ

Футболисты московского "Спартака" выиграли у волгоградского "Ротора" в матче 16-го тура чемпионата России.

Встреча в Москве завершилась со счетом 2:0. Голы забили Александр Кокорин, на 15-й минуте реализовавший пенальти, и Самюэль Жиго (90+3).

Матч начался с минуты молчания в память о Диего Марадоне, который скончался 25 ноября в возрасте 60 лет.



"Спартак" прервал серию из трех игр без побед. Команда сравнялась по количеству набранных очков (32) с петербургским "Зенитом" (первое место) и московским ЦСКА (второе место), но уступает им по дополнительным показателям. "Ротор" с восемью очками замыкает турнирную таблицу РПЛ.Следующий матч "Спартак" проведет 5 декабря против "Тамбова" дома, "Ротор" в этот же день сыграет в гостях с "Краснодаром".

Источник: rsport.ria.ru