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Легендарный бой ветеранов: Тайсон - Джонс. Смотрите видео

11:15 30.11.2020 Фото: © REUTERS / Joe Scarnici
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Железный Майк 35 раз попадал в корпус, Джонс — только четыре раза.

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Поединок, прошедший в Лос-Анджелесе (США), состоял из восьми раундов по две минуты

Выставочный бой между бывшими абсолютными чемпионами мира Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим завершился вничью.
Поединок, прошедший в Лос-Анджелесе (США), состоял из восьми раундов по две минуты. Джонс превзошел Тайсона по общему количеству ударов (236 против 193), но уступил по значимым попаданиям (67 против 37). Также Железный Майк 35 раз попадал в корпус, Джонс — только четыре раза.

Полное видео боя

По информации СМИ, Тайсон заработает за эту встречу около 10 миллионов долларов, Джонс — примерно три миллиона.

Источник: rsport.ria.ru

бокс выставочный бой Майк Тайсон
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