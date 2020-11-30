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Скандально известная Дженнифер Псаки получит пост пресс-секретаря Байдена

11:30 30.11.2020 Фото: © AP Photo/Pablo Martinez Monsivais
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Сейчас она является советником переходной команды Байдена.

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Джен Псаки

Избранный президент США Джозеф Байден намерен назначить Джен Псаки на пост пресс-секретаря Белого дома в своей новой администрации. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье на официальном сайте демократа.
Псаки была официальным представителем Белого дома и Госдепартамента в администрации 44-го президента США Барака Обамы. Сейчас она является советником переходной команды Байдена. Псаки, в частности, известна резонансными высказываниями о России и Украине.

Директором по коммуникациям Белого дома политик намерен назначить Кейт Бедингфилд. Она занимала должность заместителя менеджера предвыборной кампании демократа, а также была директором по коммуникациям в его штабе. Директор по коммуникациям в аппарате Белого дома курирует всю публичную информационно-пропагандистскую политику американской администрации.

"Я испытываю гордость, объявляя о том, что впервые группа ключевых сотрудников Белого дома по взаимодействию со СМИ состоит исключительно из женщин", - отметил избранный президент США.

Первым заместителем пресс-секретаря Белого дома станет Карин Жан-Пьер. Официальными представителями избранного вице-президента США Камалы Харрис будут Симона Сандерс и Эшли Этьен. Ранее Сандерс и Жан-Пьер являлись старшими советниками избирательного штаба Байдена. Курировать взаимодействие с прессой первой леди США Джилл Байден будет Элизабет Александер.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. На них избирались президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, демократ заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над действующим американским лидером Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил, что одержал верх. Баллотирующийся на второй срок республиканец Трамп не признал поражение и сообщил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.

Источник: ТАСС

белый дом пресс-секретарь сша Джен Псаки
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