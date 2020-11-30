30.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

После продажи имущества экс-полковника ФСБ Черкалина бюджет РФ пополнился на 6 млрд рублей

11:45 30.11.2020 Фото: pixabay.com
0

Ранее мужчину обвиняли в мошенничестве и получении взяток.

% name% title
В числе изъятого- четыре автомобиля Porsche Cayenne

Ранее Генпрокуратура в ходе проверки соответствия его расходов и доходов установила, что он предоставлял неполные сведения о доходах, а стоимость найденного у него имущества значительно превышает его официальный доход.
Прокуратура вернула более 6 млрд рублей в российский бюджет после продажи недвижимости и предметов роскоши бывшего начальника 2-го отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России полковника Кирилла Черкалина, обвиняемого в мошенничестве и получении взяток. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Изъятое судом имущество Черкалина, в том числе дорогостоящие автомобили, предметы роскоши и недвижимость, проданы на международном рынке. После этого с помощью валютной биржи полученные средства были возвращены в бюджет РФ. Всего речь идет о сумме более 6 млрд рублей", - сказал собеседник агентства.

Ранее Головинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии имущества Черкалина на сумму более 6 млрд рублей. В пользу государства были обращены наручные часы, дамские сумочки, ювелирные украшения, квартиры в Москве, загородные участки, автомобили и наличные деньги, обнаруженные при обысках у полковника ФСБ. При этом Черкалин сообщил в суде, что согласен отдать государству почти все заявленное по миллиардному иску имущество. Ответчик признает в полном объеме взыскание в доход государства изъятых в разных местах сумм в размере $200,5 тыс., 900 тыс. рублей, $50,49 млн, €1,978 млн, 16,145 млн рублей, $22,056 млн, €6,522 млн, £4 тыс., 793 млн рублей, а также четырех автомобилей Porsche Cayenne.

Генпрокуратура направила в суд иск об обращении в доход государства пяти квартир, двух загородных домов, шести земельных участков общей площадью 7 116 кв. м, 14 нежилых помещений, двух автомобилей, 800 млн рублей, $72 млн и €8 млн, обнаруженных в ходе следственных действий в жилище, автомашине и служебном кабинете Черкалина. Общая стоимость подлежащего обращению в доход государства имущества превышает 6,3 млрд рублей.

Большую часть этой суммы, около 6 млрд в рублевом эквиваленте, составляют изъятые в квартире и машине Черкалина наличные в рублях и иностранной валюте. Генпрокуратура в ходе проверки соответствия расходов и доходов Черкалина установила, что он предоставлял неполные сведения о доходах, а стоимость найденного у него имущества значительно превышает его официальный доход. На часть незаконно полученных денег он приобретал имущество и регистрировал его на своих близких. При этом, по данным Генпрокуратуры РФ, общий легальный доход Черкалина и его близких с 2005 по 2019 год составил не более 55 млн рублей.

Источник: ТАСС

доход изъятие коррупция полковник Кирилл Черкалин
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Куда столько денег?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Подробный гороскоп на первую неделю декабря 2020 года: На этой неделе ожидается один очень опасный день
12:20 30-11-2020
Подробный гороскоп на первую неделю декабря 2020 года: На этой неделе ожидается один очень опасный день
БердскОпознают по видеозаписи разливающих вейп и поджигающих листовки малолеток в ТД "Форум" ПДН и полиция Бердска
12:18 30-11-2020
Опознают по видеозаписи разливающих вейп и поджигающих листовки малолеток в ТД
"А колёса? Их надо тоже перекрашивать": Введен новый запрет для автомобилей - никаких черных деталей
12:15 30-11-2020
БердскВакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу
12:01 30-11-2020
Вакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу
Чем чревато автомобильное перепроизводство в России
12:00 30-11-2020
Чем чревато автомобильное перепроизводство в России
«Я решил ее наказать. Детей сиротами оставлю»: расстрелявший бывшую жену объяснил свой поступок. Смотрите видео
11:56 30-11-2020
«Я решил ее наказать. Детей сиротами оставлю»: расстрелявший бывшую жену объяснил свой поступок. Смотрите видео
«Перевал Дятлова» фильм: Полнейшее осквернение памяти павших, считают критики
11:50 30-11-2020
«Перевал Дятлова» фильм: Полнейшее осквернение памяти павших, считают критики
Копилка опустела: Помогите деньгами голодным и бедным горожанам, благотворители Бердска. Волонтер Вадим Назимов развезет сухпайки 1
11:47 30-11-2020
Копилка опустела: Помогите деньгами голодным и бедным горожанам, благотворители Бердска. Волонтер Вадим Назимов развезет сухпайки
После продажи имущества экс-полковника ФСБ Черкалина бюджет РФ пополнился на 6 млрд рублей
11:45 30-11-2020
После продажи имущества экс-полковника ФСБ Черкалина бюджет РФ пополнился на 6 млрд рублей
Скандально известная Дженнифер Псаки получит пост пресс-секретаря Байдена
11:30 30-11-2020
Скандально известная Дженнифер Псаки получит пост пресс-секретаря Байдена