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Опознают по видеозаписи разливающих вейп и поджигающих листовки малолеток в ТД "Форум" ПДН и полиция Бердска

12:18 30.11.2020, Алина Бурова Фото: pixabay
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Нецензурной бранью исписаны стены на лестничных пролетах, перила измазаны жидкостью для вейпа. На подростков нет управы.

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Засилье буйной молодежи в торговых центрах можно наблюдать практически везде

Распивающих алкогольные напитки и устраивающих половые акты подростков в ТД "Форум не может настигнуть полиция и отдел по делам несовершеннолетних Бердска.

Как сообщила администратор ТД "Форум" Ольга Соловьева, вчера, 29 ноября, к ним наведывались из ПДН Бердска.

Как предполагают арендаторы, несовершеннолетним в погоне за деньгами продают электронные сигареты и жидкости для вейпов. Инспектор по делам несовершеннолетних разговаривал с продавцом отдела кальянных принадлежностей, но, как выяснилось, разговор не состоялся. Продавец общалась неохотно.

- Ситуация та же самая. Во второй половине дня подростки к нам наведываются. Летом царапают самокатами крыльцо. Зимой подоконники стали уже, как диваны. Постоянно сидят на них что-то распивают, мусорят. Мы уже писали, что сидеть запрещено, грозили штрафами и даже дежурили. На какие меры мы только не шли. Мы не имеем, как такового, права их выгнать. Исписаны нецензурной бранью стены. Мы все отмыли, убрали. Разные же люди приходят в торговый дом, неудобно. Подростки поджигают информационные листы о пожарной безопасности, правилах поведения. Скорее всего, это делают зажигалкой. Так и пожар может случится. Я не успеваю менять листы. Я переживаю за "Форум". Боюсь что-то им сказать лишний раз, ведь, они могут еще пуще прежнего навредить. Сейчас я решила разговаривать с хулиганами по-хорошему:" Приходите, грейтесь, но хотя бы адекватно себя ведите". Попробую с ними так теперь беседовать,- сообщила Ольга Васильевна.

Как рассказал "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 30 ноября, дежурный офицер ГУ МВД по Новосибирской области, от администрации магазина заявления о противоправных действиях в ТД "Форум" поступали неоднократно.

- Абсолютно все заявления находятся на контроле. Сотрудники полиции и ПДН на место выезжали неоднократно. В день, когда производится выезд, подростков нет. Работа не остановлена, работа ведется. Видеозаписи с камер будут изъяты,- заявил дежурный офицер.

Напомним, что 27 ноября, "Курьер. Среда. Бердск" стало известно об обезумевших подростках атаковавших Торговый дом "Форум". Арендаторы "Форума" утверждают, что те агрессивно себя ведут ломают розетки, разливают жидкости для вейпа. Однажды администратор магазина чуть не застукала половой акт на 4 этаже. От подобного поведения молодежи страдают все. Проблем в "Форуме" помимо подростков у собственников помещений много, но мера должна быть во всем.

подростки торговый дом ТЦ шоппинг Ольга Соловьева ТД "Форум"
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От редакции

Как поступить с подростками?

Аноним, 30 ноября 2020 12:48
Хотелось бы , чтобы опознали
Но, лучше устроить облаву ... тогда не придётся мучиться и опознавать ...

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