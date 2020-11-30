"А колёса? Их надо тоже перекрашивать": Введен новый запрет для автомобилей - никаких черных деталей

Автомобили с деталями чёрного цвета не могут пройти технический осмотр в ГАИ.

Водителей Туркменистана обязали перекрашивать авто. Вплоть до деталей

Автомобилистов в Туркменистане обязали перекрашивать в белый цвет чёрные детали на всех машинах в стране. По слухам, якобы такое распоряжение отдал лично президент страны Гурбангулы Бердымухамедов.

В Туркменистане отныне будут лишь белые машины. Владельцев обязали перекрашивать не только авто, но и чёрные детали на всех машинах. Как утверждает издание Turkmen.news со ссылкой на источники, якобы это распоряжение отдал лично глава государства Гурбангулы Бердымухамедов.

Впрочем, официальных подтверждений этому нет. Однако, утверждает Turkmen.news, якобы автомобили с деталями чёрного цвета не могут пройти технический осмотр в ГАИ.

Издание "Азатлык" также отмечает, будто водителей авто с чёрным цветом начали штрафовать в Ашхабаде с 16 ноября.

В рунете иронично оценили "проблемы" Туркмении.

"Интересно, а ему прельстило только наружные детали иметь белыми или вообще все? А то под капотом там такооое творится", - отмечает ShajtanWaP.

"Читаешь новости оттуда, и не покидает чувство, что это выдуманная страна анекдоты травить", - добавляет Sobek1.

"А колёса? Их надо перекрашивать, резина же чёрная?" - недоумевает nedrobi.

Источник: nsk.tsargrad.tv