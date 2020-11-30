30.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Больше 100 семей обратились за помощью в ноябре 2020 в центр "Юнона" Бердска. Сколько детей находятся в приюте? Цифра пугает

10:56 30.11.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

На социальном обслуживании в "Юноне" находятся семьи, которые в социально-опасном положении, также кто воспитывает детей-инвалидов. Кроме того это семьи, где родители злоупотребляют алкоголем и замещающие семьи.

% name% title
В Центре «Юнона» всегда помогут и детям, и их матерям

30 ноября на оперативном штабе Бердска выступила начальник отдела социального обслуживания населения Инна Воркулева. Она рассказала, сколько семей оказались в тяжелом положении в ноябре 2020, сколько детей находятся в приюте "Юноны".

Напомним, что "Юнона" - это центр социальной помощи семье и детям. На обслуживании в нем находятся семьи, которые в социально-опасном положении, имеющие признаки социальной дезадаптации, также семьи воспитывающие детей-инвалидов. Кроме того это семьи, где родители злоупотребляют алкоголем и замещающие семьи.

- За последний месяц выявлено и поставлено на обслуживание 136 семей в Бердске в центр "Юнона". В том числе 40 семей с детьми-инвалидами. В приюте находятся 20 детей и подростков, - рассказал Воркулева.

В "Юноне" сейчас объявлена акция "Подари детям волшебство" - сбор подарков к Новому году.

помощь семьям приют семьи Инна Воркулева Бердский центр помощи семье и детям "Юнона"
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Важна работа "Юноны"?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Подробный гороскоп на первую неделю декабря 2020 года: На этой неделе ожидается один очень опасный день
12:20 30-11-2020
Подробный гороскоп на первую неделю декабря 2020 года: На этой неделе ожидается один очень опасный день
БердскОпознают по видеозаписи разливающих вейп и поджигающих листовки малолеток в ТД "Форум" ПДН и полиция Бердска
12:18 30-11-2020
Опознают по видеозаписи разливающих вейп и поджигающих листовки малолеток в ТД
"А колёса? Их надо тоже перекрашивать": Введен новый запрет для автомобилей - никаких черных деталей
12:15 30-11-2020
БердскВакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу
12:01 30-11-2020
Вакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу
Чем чревато автомобильное перепроизводство в России
12:00 30-11-2020
Чем чревато автомобильное перепроизводство в России
«Я решил ее наказать. Детей сиротами оставлю»: расстрелявший бывшую жену объяснил свой поступок. Смотрите видео
11:56 30-11-2020
«Я решил ее наказать. Детей сиротами оставлю»: расстрелявший бывшую жену объяснил свой поступок. Смотрите видео
«Перевал Дятлова» фильм: Полнейшее осквернение памяти павших, считают критики
11:50 30-11-2020
«Перевал Дятлова» фильм: Полнейшее осквернение памяти павших, считают критики
Копилка опустела: Помогите деньгами голодным и бедным горожанам, благотворители Бердска. Волонтер Вадим Назимов развезет сухпайки 1
11:47 30-11-2020
Копилка опустела: Помогите деньгами голодным и бедным горожанам, благотворители Бердска. Волонтер Вадим Назимов развезет сухпайки
После продажи имущества экс-полковника ФСБ Черкалина бюджет РФ пополнился на 6 млрд рублей
11:45 30-11-2020
После продажи имущества экс-полковника ФСБ Черкалина бюджет РФ пополнился на 6 млрд рублей
Скандально известная Дженнифер Псаки получит пост пресс-секретаря Байдена
11:30 30-11-2020
Скандально известная Дженнифер Псаки получит пост пресс-секретаря Байдена