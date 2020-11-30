Больше 100 семей обратились за помощью в ноябре 2020 в центр "Юнона" Бердска. Сколько детей находятся в приюте? Цифра пугает

На социальном обслуживании в "Юноне" находятся семьи, которые в социально-опасном положении, также кто воспитывает детей-инвалидов. Кроме того это семьи, где родители злоупотребляют алкоголем и замещающие семьи.

В Центре «Юнона» всегда помогут и детям, и их матерям



30 ноября на оперативном штабе Бердска выступила начальник отдела социального обслуживания населения Инна Воркулева. Она рассказала, сколько семей оказались в тяжелом положении в ноябре 2020, сколько детей находятся в приюте "Юноны".

Напомним, что "Юнона" - это центр социальной помощи семье и детям. На обслуживании в нем находятся семьи, которые в социально-опасном положении, имеющие признаки социальной дезадаптации, также семьи воспитывающие детей-инвалидов. Кроме того это семьи, где родители злоупотребляют алкоголем и замещающие семьи.

- За последний месяц выявлено и поставлено на обслуживание 136 семей в Бердске в центр "Юнона". В том числе 40 семей с детьми-инвалидами. В приюте находятся 20 детей и подростков, - рассказал Воркулева.

В "Юноне" сейчас объявлена акция "Подари детям волшебство" - сбор подарков к Новому году.