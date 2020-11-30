Проблема в моторе: из-за чего оштрафовали на $81 млн Hyundai и Kia

Их также обязали создать США новый испытательный центр стоимостью 67 миллионов, за счет работы которого компании повысят качество выпускаемой автопродукции.

Уже 2017 году корейцы начали отзывную кампанию, охватившую в общей сложности 1,5 миллиона автомобилей

Южнокорейские автопроизводители Hyundai и KIA были оштрафованы на 81 миллион долларов из-за проблемных моторов Theta II.

Национальное управление по безопасности дорожного движения США из-за проблемных моторов Theta II на 81 миллион долларов оштрафовало южнокорейских автопроизводители Hyundai и KIA.

Еще в 2015 году стало известно о частых поломках двигателей Hyundai и KIA - моторы Theta II объемом 2,0 и 2,4 литра выходили из строя без видимых на то причин. Позже выяснилось, что проблема была вызвана некачественной механической обработкой коленчатого вала и подшипников.

Уже 2017 году корейцы начали отзывную кампанию, охватившую в общей сложности 1,5 миллиона автомобилей, 1,3 миллиона из которых были проданы в США и Канаде.

Тогда отзывались седаны Hyundai Sonata и кроссоверы Hyundai Santa Fe Sport 2013—2014 годов выпуска, а также седаны KIA Optima 2011—2014 годов выпуска. Бракованными признали кроссоверы KIA Sorento и Sportage, выпущенные в 2012—2014 и 2011—2013 годах.

За эту недоработку Hyundai и KIA придется заплатить штраф в размере 54 и 27 миллионов долларов. Их также обязали создать США новый испытательный центр стоимостью 67 миллионов, за счет работы которого компании повысят качество выпускаемой автопродукции.

Источник: runews24.ru