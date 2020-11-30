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Розыск: Исчез с потерянной ребенком картой с 10 000 рублями неизвестный в Бердске. Как его накажут?

11:03 30.11.2020, Галина Панчева Фото: стоп-кадр с видео
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Владелец карты обратилась в полицию. Пока карту не заблокировали, но на нее поставили ограничения — снимать не более 100 рублей в сутки.

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Мужчина расплачивался картой в мясном магазине в Микрорайоне

Поставили ограничения на банковскую карту, потерянную ребенком, а затем подобранную неизвестным мужчиной, ее владельцы в Бердске. Теперь с нее нельзя снять в сутки более 100 рублей.

-Карту так и не вернули. Попыток рассчитаться картой в магазинах больше не было. Скорее всего, ее выбросили. Мужчина пытался несколько раз снимать средства, видимо, понял, что бесполезно. Карту придется блокировать. Нужно ехать в Новосибирск, а это куча организаций, которые перечисляют деньги, все договора нужно перезаключать. Супруга съездила в полицию, там сказали, что данный поступок неизвестного мужчины уголовно ненаказуем, административный штраф. В лучшем случае 500 рублей. Писать заявление не стала. Сейчас на карту мы поставили ограничение. Снимать можно не более 100 рублей в сутки, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 30 ноября Павел Коробов.

Напомним, 11-летняя дочь Павла Коробова ближе к вечеру 26 ноября возвращаясь из магазина, увидела идущего за ней мужчину, испугалась и выронила банковскую карту, которой рассчитывалась в магазине. Пришла домой и вскоре на телефон родителей пришло сообщение, что с карты снято 700 рублей. Сумма была списана в мясном магазине.

-Мы бегом в этот магазин. Посмотрели видео, там увидели мужчину. Видно, что он нашу карту «мировскую» золотую прикладывает. Рассчитался этой картой, походил по магазину. Продавец рассказала, что его запомнила. Мужчина говорил с ней, улыбался. Потом удалился из магазина, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 26 ноября Павел Коробов.

Семья, в которой воспитывается 4 детей, не может заблокировать данную карту, так как на нее поступает много выплат. Чтобы восстановить ее, нужно ехать в Новосибирск. Заблокировать карту, по словам Павла, они могут только 3 или 4 декабря. Поэтому быстро приняли решение и перевели все денежные средства на другую карту. Успели вовремя. Мужчина ходил по ближайшим магазинам и пытался рассчитываться ею. Было две или три попытки. На карте было 10 000 рублей. Неизвестный успел сделать покупку в мясном магазине на 700 рублей. Купил фарш и еще что-то.

Павел просил мужчину вернуть карту и деньги. Или позвонить ему тех людей, кому известен человек, подобравший карту, оброненную ребенком.

Бердчанин предполагает, что мужчина живет в Микрорайоне, так как все действия с картой он производил именно в близлежащих магазинах.

Если вам что-либо известно о данном мужчине, звоните по тел.: 8-913-457-63-36 (Павел Александрович).

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От редакции

Вы узнаете мужчину?

Аноним, 30 ноября 2020 11:26
Два вопроса. Вы зачем детям карту даете? По правилам,карту вообще нельзя передавать другому лицу (не владельцу). Продавец говорит,что мужчина ей улыбался, значит его обслуживали без маски? Кругом нарушения.

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