30.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

«Я решил ее наказать. Детей сиротами оставлю»: расстрелявший бывшую жену объяснил свой поступок. Смотрите видео

11:56 30.11.2020 Фото: pixabay.com
0

Убийство произошло 26 ноября. Мужчина произвел около восьми выстрелов на улице Чернышевского, застрелил 35-летнюю бывшую жену, после чего покончил с собой.

% name% title
Мужчина произвел около восьми выстрелов на улице Чернышевского, застрелил 35-летнюю бывшую жену, после чего покончил с собой

Житель Калининграда, расстрелявший бывшую жену и покончивший с собой, записал видеообращение перед убийством. Его публикует Telegram-канал Life Shot.

«Если вы это видео видите, меня, значит, уже нет в живых. И еще одного человека, который во всем этом виноват. Меня коварно и подло обманула, сделала все, чтобы я разорился. Просто-напросто растоптала меня. Я считаю, что поступил правильно. Да, конечно, убивать людей плохо, вообще, очень плохо», — сказал россиянин, отметив, что он не убийца.

Мужчина также посетовал, что платил детям от первого и второго браков слишком много алиментов.

Ранее сообщалось, что застреленная бывшим мужем жительница Калининграда жаловалась на преследование с его стороны. У пары остались двое детей, которые проживали с матерью: 10-летняя дочка и 4-летний сын. В момент стрельбы они находились дома с бабушкой.

Убийство произошло 26 ноября. Мужчина произвел около восьми выстрелов на улице Чернышевского, застрелил 35-летнюю бывшую жену, после чего покончил с собой. Оружие, из которого, предположительно, произведены выстрелы, обнаружено на месте происшествия.

застрелил суицид убийство
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Разве это выход?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Подробный гороскоп на первую неделю декабря 2020 года: На этой неделе ожидается один очень опасный день
12:20 30-11-2020
Подробный гороскоп на первую неделю декабря 2020 года: На этой неделе ожидается один очень опасный день
БердскОпознают по видеозаписи разливающих вейп и поджигающих листовки малолеток в ТД "Форум" ПДН и полиция Бердска
12:18 30-11-2020
Опознают по видеозаписи разливающих вейп и поджигающих листовки малолеток в ТД
"А колёса? Их надо тоже перекрашивать": Введен новый запрет для автомобилей - никаких черных деталей
12:15 30-11-2020
БердскВакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу
12:01 30-11-2020
Вакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу
Чем чревато автомобильное перепроизводство в России
12:00 30-11-2020
Чем чревато автомобильное перепроизводство в России
«Я решил ее наказать. Детей сиротами оставлю»: расстрелявший бывшую жену объяснил свой поступок. Смотрите видео
11:56 30-11-2020
«Я решил ее наказать. Детей сиротами оставлю»: расстрелявший бывшую жену объяснил свой поступок. Смотрите видео
«Перевал Дятлова» фильм: Полнейшее осквернение памяти павших, считают критики
11:50 30-11-2020
«Перевал Дятлова» фильм: Полнейшее осквернение памяти павших, считают критики
Копилка опустела: Помогите деньгами голодным и бедным горожанам, благотворители Бердска. Волонтер Вадим Назимов развезет сухпайки 1
11:47 30-11-2020
Копилка опустела: Помогите деньгами голодным и бедным горожанам, благотворители Бердска. Волонтер Вадим Назимов развезет сухпайки
После продажи имущества экс-полковника ФСБ Черкалина бюджет РФ пополнился на 6 млрд рублей
11:45 30-11-2020
После продажи имущества экс-полковника ФСБ Черкалина бюджет РФ пополнился на 6 млрд рублей
Скандально известная Дженнифер Псаки получит пост пресс-секретаря Байдена
11:30 30-11-2020
Скандально известная Дженнифер Псаки получит пост пресс-секретаря Байдена