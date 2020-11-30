«Я решил ее наказать. Детей сиротами оставлю»: расстрелявший бывшую жену объяснил свой поступок. Смотрите видео

Убийство произошло 26 ноября. Мужчина произвел около восьми выстрелов на улице Чернышевского, застрелил 35-летнюю бывшую жену, после чего покончил с собой.

Мужчина произвел около восьми выстрелов на улице Чернышевского, застрелил 35-летнюю бывшую жену, после чего покончил с собой

Житель Калининграда, расстрелявший бывшую жену и покончивший с собой, записал видеообращение перед убийством. Его публикует Telegram-канал Life Shot.

«Если вы это видео видите, меня, значит, уже нет в живых. И еще одного человека, который во всем этом виноват. Меня коварно и подло обманула, сделала все, чтобы я разорился. Просто-напросто растоптала меня. Я считаю, что поступил правильно. Да, конечно, убивать людей плохо, вообще, очень плохо», — сказал россиянин, отметив, что он не убийца.

Мужчина также посетовал, что платил детям от первого и второго браков слишком много алиментов.

Ранее сообщалось, что застреленная бывшим мужем жительница Калининграда жаловалась на преследование с его стороны. У пары остались двое детей, которые проживали с матерью: 10-летняя дочка и 4-летний сын. В момент стрельбы они находились дома с бабушкой.

Убийство произошло 26 ноября. Мужчина произвел около восьми выстрелов на улице Чернышевского, застрелил 35-летнюю бывшую жену, после чего покончил с собой. Оружие, из которого, предположительно, произведены выстрелы, обнаружено на месте происшествия.

